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Sporting Cristal anuncia lesión de su nuevo refuerzo y se pierde partido ante Bragantino: "Dolor"

Mediante un comunicado en redes sociales, Sporting Cristal anunció que uno de sus refuerzos sufrió dura lesión que lo descarta para duelo ante Bragantino.

Diego Medina
Nuevo refuerzo de Sporting Cristal sufre lesión a poco del partido ante Bragantino.
Nuevo refuerzo de Sporting Cristal sufre lesión a poco del partido ante Bragantino. | Foto: X Sporting Cristal
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Sporting Cristal anunció la lesión de Juan Manuel Cuesta a poco del partido ante Bragantino por Copa Sudamericana. El extremo colombiano que llegó para reforzar al plantel celeste no estará para duelo trascendental a nivel internacional, por lo que Roberto Mosquera deberá ver nuevas alternativas para la zona de ataque.

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Juan Manuel Cuesta lesionado en Sporting Cristal

A través de las redes sociales de Sporting Cristal, se dio a conocer el parte médico de Juan Manuel Cuesta tras un golpe que sufrió en el pasado encuentro ante Bentín Tacna Heroica por los octavos de final de la Copa de la Liga. Pese a que ha ido evolucionando en cuanto a su recuperación, aún siente dolor en la zona por lo que no se arriesgará con su presencia para el choque ante Bragantino por Copa Sudamericana.

"El futbolista Juan Manuel Cuesta continúa con su recuperación tras el golpe sufrido en el empeine del pie derecho durante el partido frente a EGB Tacna Heroica. Los estudios realizados descartaron lesiones óseas, musculares y tendinosas. Si bien su evolución ha sido favorable, aún presenta dolor en la zona afectada, lo que limita por el momento su participación en los entrenamientos. El jugador continúa con tratamiento médico y su regreso a las prácticas y a la competencia dependerá de su evolución en los próximos días.", indicó el comunicado de Sporting Cristal.

Sporting Cristal

Juan Manuel Cuesta lesionado en Sporting Cristal.

De esta manera, Sporting Cristal deberá afrontar este cotejo internacional ante Bragantino sin uno de los goleadores de la actual edición de la Copa Sudamericana. Se estima que el jugador trabaje en su recuperación y pueda ser tomado en cuenta para el choque de vuelta en Brasil.

¿En qué clubes jugó Juan Manuel Cuesta?

  • Independiente de Medellín
  • SC Internacional
  • Aldosivi
  • Arsenal de Sarandí
  • Envigado
  • Universidad Central de Venezuela
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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