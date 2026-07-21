¿Filtran fichaje? Conmebol muestra a jugador de Sporting Cristal con estrella de Brasil: "Seguirá"

Sporting Cristal es uno de los equipos que competirá en la Copa Sudamericana 2026 desde la instancia de playoffs. La directiva celeste se ha ido reforzando de gran manera para competir en ambos torneos, por lo que ahora espera estar a la altura de lo que exige este torneo Conmebol. En medio de ello, sorprendió una publicación del ente continental al mostrar al nuevo integrante del cuadro celeste con una figura brasileña.

Se trata de Juan Manuel Cuesta, extremo colombiano que recientemente se incorporó a Sporting Cristal luego de sus buenas actuaciones con Universidad Central de Venezuela. Justamente, la Conmebol no se percató de que el nuevo jugador rimense ya no pertenece a la escuadra venezolana, por lo que lo colocó como antesala al choque de la UCV ante Santos de Neymar.

El atacante de 24 años se muestra en plena celebración de uno de los goles con Universidad Central de Venezuela en la Copa Sudamericana, mientras que en otra toma se ve a Neymar como máxima estrella de Brasil y del club Santos. Lo cierto es que Cuesta ya no pertenece al conjunto vinotinto y se trata de un error en la data de la Conmebol.

Ahora, Juan Manuel Cuesta pertenece a Sporting y espera ser pieza fundamental en la lucha por cada llave de la Copa Sudamericana 2026. El rival no será fácil de roer, por lo que Roberto Mosquera ya alista su mejor estrategia para conseguir un buen resultado en el Estadio Nacional.

"¿Santos o Universidad Central de Venezuela, quién seguirá en busca de la Gran Conquista?", se lee en la publicación de la Conmebol en sus redes sociales.

Juan Manuel Cuesta aparece junto a Neymar.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente partido de Sporting Cristal será ante Bragantino de Brasil por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Nacional. Este choque se llevará a cabo el miércoles 22 de julio a partir de las 19.30 horas de Perú (21.30 horas de Brasil).