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¡Golpe en la mesa! Rodrigo Ureña puede dar el batacazo fichando por club de la Liga 1 2026: "Gusta"

El exfutbolista de Universitario, Rodrigo Ureña, gusta mucho a importante club de la Liga 1 2026 y se aguarda el batacazo en el mercado de fichajes.

Diego Medina
Rodrigo Ureña suena fuerte en el radar de mítico club de la Liga 1 2026.
Rodrigo Ureña suena fuerte en el radar de mítico club de la Liga 1 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
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Uno de los jugadores que fue noticia en las últimas semanas es Rodrigo Ureña. El volante chileno, que juega en Millonarios, arribó nuevamente al Perú para un amistoso ante su exequipo, Universitario de Deportes. Se comentó mucho la posibilidad de un retorno a tienda crema, pero el mismo mediocampista indicó que no hubo buenos términos a su salida. Ahora, ha tomado fuerza una noticia que lo involucra a un club rival de los merengues.

Sporting Cristal no contará con futbolista clave tras su salida inesperada.

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Rodrigo Ureña, ex Universitario, puede dar el batacazo fichando por club de la Liga 1 2026

Según pudo manifestar el periodista Paul Pérez en el programa 'Modo Fútbol', todo apunta a que Rodrigo Ureña es del gusto de la dirección deportiva de Sporting Cristal. El elenco celeste ha perdido peso en el mediocampo con la salida de Gustavo Cazonatti, por lo que no ven con malos ojos hacer un esfuerzo por el exreferente de Universitario de Deportes.

En palabras del comunicador, se filtró que hay un consenso entre la dirección deportiva y el comando técnico de Sporting Cristal por Rodrigo Ureña, por lo que evaluarán detalladamente si inician los primeros pasos para un contacto directo. De momento, no hay acercamiento entre el club y el futbolista, por lo que se espera novedades con el pasar de los días.

"Me comentan que un futbolista con pasado en el fútbol peruano que gusta en Sporting Cristal. Hoy Cristal tiene liberado un cupo, tiene la posibilidad de incorporar a un extranjero más. El nombre que gusta en Sporting Cristal es Rodrigo Ureña. No digo que lo vaya a contratar, pero todo empieza a partir de un gusto en consenso del área deportiva y comando técnico. Vamos a ver si es que esto termina avanzando y materializando en una oferta. No digo que haya un contacto, pero sí que en Sporting Cristal gusta el nommbre de Rodrigo Ureña." manifestó el periodista deportivo.

Rodrigo Ureña suena para reforzar a Sporting Cristal

Rodrigo Ureña suena para reforzar a Sporting Cristal.

Contrato de Rodrigo Ureña con Millonarios

Hoy por hoy, Rodrigo Ureña se debe a Millonarios de Colombia al tener un contrato firmado hasta diciembre de 2027. El volante chileno viene sumando minutos con el primer equipo, por lo que si Sporting Cristal busca su incorporación, no será una tarea sencilla.

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Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

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