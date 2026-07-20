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Gianluca Lapadula va por la titularidad y sueña con su primer gol en Universitario

El delantero italo-peruano busca convencer a Héctor Cúper para arrancar ante Cusco FC y estrenarse como goleador con la camiseta de Universitario.

Redacción Líbero
Lapadula busca convencer a Cúper para ser titular frente a Cusco FC.
Lapadula busca convencer a Cúper para ser titular frente a Cusco FC. | LÍBERO | Foto: Universitario - X.
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Gianluca Lapadula quiere dar un paso más en su adaptación a Universitario. Tras sumar sus primeros minutos oficiales frente a ADT, el delantero trabaja intensamente para meterse en el equipo titular que enfrentará a Cusco FC.

ADT obtuvo los puntos del partido ante Universitario.

PUEDES VER: Confirmado: ADT obtuvo los puntos del partido ante Universitario e hinchada enloquece

El atacante italo-peruano viene dejando buenas sensaciones en los entrenamientos. Su despliegue, movilidad y capacidad para asociarse con sus compañeros han fortalecido sus opciones de aparecer desde el inicio.

Héctor Cúper evalúa variantes en ofensiva y Lapadula se perfila como una alternativa importante para comandar el ataque crema. Su experiencia internacional es un factor que el técnico considera clave para el Torneo Clausura.

'Lapagol' sabe que el próximo reto representa una gran oportunidad para comenzar a marcar diferencias. El delantero busca ganar continuidad y afianzarse rápidamente en el funcionamiento colectivo del equipo.

El gran objetivo de Lapadula es celebrar su primer gol con la camiseta de Universitario. Un tanto en el Monumental no solo reforzaría su confianza, sino que también terminaría de ilusionar a la hinchada con el fichaje estrella del club.

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