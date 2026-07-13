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Filtran que Rodrigo Ureña recibió llamadas del entorno de Velazco: "Intención de regresar"

Revelaron todos los detalles del gesto que hizo Rodrigo Ureña a Universitario, más específicamente a Franco Velazco, y el trasfondo de todo.

Francisco Esteves
Filtran que Rodrigo Ureña recibió llamadas del entorno de Velazco.
Filtran que Rodrigo Ureña recibió llamadas del entorno de Velazco. | Foto: Composición Líbero.
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Hace poco hubo escándalo entre Universitario de Deportes y Rodrigo Ureña, ya que el futbolista hizo el conocido gesto de pedir dinero cuando salía del terreno de juego en el Estadio Monumental, durante un amistoso entre los cremas y Millonarios de Colombia. En ese contexto, ahora brindaron detalles para conocer el trasfondo de lo sucedido.

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De acuerdo con información del periodista Mauricio Loret de Mola en el programa 'Mano a mano', a través del canal DENGANCHE en YouTube, el volante chileno se dirigió directamente a Franco Velazco, administrador de la ‘U’, debido a que en las últimas semanas recibió llamadas de su entorno en busca de un regreso a tienda merengue para el Torneo Clausura de la Liga 1.

¿Por qué Rodrigo Ureña le hizo gesto a Universitario?

El mensaje de Ureña es directo y va dirigido a Franco Velazco. Personas cercanas a Velazco llamaron al futbolista chileno en más de una ocasión durante los últimos días, con la intención de convencerlo de regresar a la 'U'“, comenzó indicando el mencionado comunicador deportivo.

Lo que quiso decir es: 'Si me quieren acá, tienen que poner la plata'. Cada vez que lo llamaron, le ofrecieron un monto; él pidió otro y, al final, le decían que no tenían ese presupuesto”, agregó Mauricio Loret de Mola. De esta forma, quedó claro que el gesto de Rodrigo Ureña a Universitario consistió en pedir un monto superior si es que quieren contar con él para la segunda parte de la temporada.

Lo cierto es que ahora todo parece bastante lejano porque la relación entre la hinchada de la ‘U’ y el mediocampista de Millonarios parece rota, sin mencionar que tampoco hay una buena comunicación con la directiva. Esto, sobre la base de los recientes sucesos.

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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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