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Universitario lamenta sensible fallecimiento: "Nuestras más sentidas condolencias"

Universitario de Deportes impactó a sus hinchas al comunicar un sensible fallecimiento a través de sus redes sociales.

Francisco Esteves
Universitario lamenta sensible fallecimiento.
Universitario lamenta sensible fallecimiento. | Foto: Composición Líbero.
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Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, y cada vez que ocurre algo relacionado con el equipo, sus hinchas reaccionan al instante. Ahora, la institución impactó a todo el mundo tras comunicar un sensible fallecimiento a través de sus redes sociales.

Universitario empató 2-2 con Sporting Cristal.

PUEDES VER: Universitario empató 2-2 con Sporting Cristal y puede perder el título nacional

De acuerdo con lo informado por la escuadra merengue, Diego Romero atraviesa un momento muy complicado debido a la muerte de Pedro Cachay Millán, hombre mayor de su familia. Por ello, la ‘U’ le brindó su apoyo tanto al futbolista como a todos sus seres queridos.

El Club Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Pedro Cachay Millán, abuelo de nuestro arquero Diego Romero. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a Diego, así como a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, indicó en un comunicado.

Universitario, Liga 1

El comunicado de Universitario.

De momento no hay mayor información sobre qué le sucedió al familiar del portero crema. Sin embargo, esto podría pasarle factura y hacer que se ausente durante el debut de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Trayectoria de Diego Romero

El portero ha jugado casi toda su carrera en la ‘U’, aunque en su momento llegó a jugar en Argentina:

  • Carlos Stein
  • Universitario (reserva)
  • Banfield (Argentina)
  • Universitario
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Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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