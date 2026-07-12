Universitario lamenta sensible fallecimiento: "Nuestras más sentidas condolencias"

Universitario de Deportes es uno de los clubes más importantes del Perú, y cada vez que ocurre algo relacionado con el equipo, sus hinchas reaccionan al instante. Ahora, la institución impactó a todo el mundo tras comunicar un sensible fallecimiento a través de sus redes sociales.

De acuerdo con lo informado por la escuadra merengue, Diego Romero atraviesa un momento muy complicado debido a la muerte de Pedro Cachay Millán, hombre mayor de su familia. Por ello, la ‘U’ le brindó su apoyo tanto al futbolista como a todos sus seres queridos.

“El Club Universitario de Deportes lamenta el fallecimiento de Pedro Cachay Millán, abuelo de nuestro arquero Diego Romero. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a Diego, así como a sus familiares y seres queridos en este difícil momento”, indicó en un comunicado.

El comunicado de Universitario.

De momento no hay mayor información sobre qué le sucedió al familiar del portero crema. Sin embargo, esto podría pasarle factura y hacer que se ausente durante el debut de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

Trayectoria de Diego Romero

El portero ha jugado casi toda su carrera en la ‘U’, aunque en su momento llegó a jugar en Argentina: