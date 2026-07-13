Alianza Lima o Universitario: ¿Qué club tiene el fixture más complicado en el Torneo Clausura?

Este fin de semana comienza el Torneo Clausura, y la expectativa por el retorno de la Liga 1 está al máximo. Por un lado, Alianza Lima busca coronarse campeón nacional de manera directa y sin necesidad de jugar los playoffs, mientras que Universitario de Deportes se juega su última bala en la temporada con el firme objetivo de conseguir el tan ansiado tetracampeonato.

La dificultad del calendario no juega a favor de la ‘U’. La gran complicación para el cuadro que dirige Héctor Cúper estará en sus seis visitas a ciudades de altura (incluidas dos paradas en Cusco y salidas complicadas a Tarma y Huancayo), escenarios donde el desgaste físico es alto y dejar puntos en el camino representa un riesgo importante.

Del otro lado, en La Victoria se respira mayor tranquilidad. Con el Apertura ya en el bolsillo y menos presión al tener margen de error, el elenco íntimo afrontará el Clausura tras dejar atrás varias de las plazas más complejas en la primera parte del año. Para esta segunda mitad, los íntimos apenas registran cuatro salidas a la altitud, un factor clave en lo estratégico para rotar al plantel y encarar la recta final con mejor aliento.

La condición de local también inclina la balanza. Alianza Lima se fortalece con nueve compromisos ante su gente en Matute, mientras que Universitario jugará ocho cotejos en el Monumental. Un partido menos en casa obliga al cuadro crema a mantener un ritmo perfecto en Ate: cualquier tropiezo en su feudo podría poner cuesta arriba sus aspiraciones al título.

Alianza Lima y Universitario se enfrentarán en Matute por la fecha 9

Cabe señalar que el clásico en el estadio Alejandro Villanueva será en la fecha 9 y, de acuerdo con el calendario establecido, debe jugarse el fin de semana del 11 al 14 de setiembre.

Fixture de Alianza Lima en el Clausura

Fecha 1: Alianza Lima vs. Sport Huancayo

Fecha 2: Comerciantes vs. Alianza Lima (altura)

Fecha 3: Alianza Lima vs. Alianza Atlético

Fecha 4: Sport Boys vs. Alianza Lima (Lima o Callao)

Fecha 5: Alianza Lima vs. UTC

Fecha 6: FBC Melgar vs. Alianza Lima (altura)

Fecha 7: Alianza Lima vs. D. Garcilaso

Fecha 8: Juan Pablo II vs. Alianza Lima (probablemente Trujillo)

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: Alianza Lima vs. ADT

Fecha 11: Cusco FC vs. Alianza Lima (altura)

Fecha 12: Alianza Lima vs. Atlético Grau

Fecha 13: CD Moquegua vs. Alianza Lima (semialtura)

Fecha 14: Sporting Cristal vs. Alianza Lima (Lima)

Fecha 15: Alianza Lima vs. Cienciano

Fecha 16: Los Chankas vs. Alianza Lima (altura)

Fecha 17: Alianza Lima vs. FC Cajamarca

Fixture de Universitario en el Clausura

Fecha 1: ADT vs. Universitario (altura)

Fecha 2: Universitario vs. Cusco FC

Fecha 3: Cienciano vs. Universitario (altura)

Fecha 4: Universitario vs. Sporting Cristal

Fecha 5: FC Cajamarca vs. Universitario (altura)

Fecha 6: Universitario vs. Los Chankas

Fecha 7: UTC vs. Universitario (altura)

Fecha 8: Universitario vs. Comerciantes Unidos

Fecha 9: Alianza Lima vs. Universitario

Fecha 10: Garcilaso vs. Universitario (altura)

Fecha 11: Universitario vs. Melgar

Fecha 12: Alianza Atlético vs. Universitario (probablemente Trujillo)

Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II

Fecha 14: Universitario vs. Sport Boys

Fecha 15: Atlético Grau vs. Universitario (probablemente La Matanza)

Fecha 16: Universitario vs. CD Moquegua

Fecha 17: Sport Huancayo vs. Universitario (altura)

¿Cuándo comienza el Torneo Clausura de la Liga 1 2026?

El Torneo Clausura comenzará este viernes 17 de julio y terminará el domingo 22 de noviembre. Posteriormente, se disputarán las semifinales y finales, en caso de que Alianza Lima no gane el segundo torneo del año.

