0

¡Purga total! 14 futbolistas se fueron de un club de la Liga 1 2026 para el Torneo Clausura

Club de la Liga 1 2026 no contará con 14 futbolistas para el Torneo Clausura 2026. Sus integrantes no formarán parte de la institución deportiva.

Diego Medina
Club de Liga 1 2026 no contará con 14 futbolistas para el Torneo Clausura 2026.
Club de Liga 1 2026 no contará con 14 futbolistas para el Torneo Clausura 2026. | Foto: Composición LÍBERO.
COMPARTIR

A poco de iniciar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se reveló cuántos jugadores dejaron un club profesional, para lamento de su fiel afición. Pese a que inició el año con altas expectativas por las incorporaciones que cerró, ahora vive un momento de tensión porque se conoció que 14 futbolistas decidieron salir de la institución.

Repasa la programación de la fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1

PUEDES VER: Partidos de la Liga 1: programación, horarios y canales para ver la fecha 1 del Torneo Clausura

Club de la Liga 1 2026 no contará con 14 futbolistas

Se trata de FC Cajamarca, nuevo inquilino de la Liga 1 2026, que sorprendió al fútbol peruano tras incorporar a exjugadores de Alianza Lima a su plantel principal. Sin embargo, los resultados no fueron fructíferos y el factor económico terminó por afectar la continuidad de varios integrantes de cara al Torneo Clausura.

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, de L1 MAX, son 14 futbolistas los que salieron de FC Cajamarca a estas alturas del mercado de pases 2026 del fútbol peruano:

    1. Hernán Barcos
    2. Pablo Lavandeira
    3. Arley Rodríguez
    4. Ricardo Lagos
    5. Pablo Míguez
    6. Axel Moyano
    7. Keyvin Paico
    8. Matías Almiron
    9. Brian Bernaola
    10. Carlos Mosquera
    11. Enmanuel Paucar
    12. Said Peralta
    13. Anthony Rosell
    14. Alexis Rodas
FC Cajamarca

FC Cajamarca y los 14 jugadores que se fueron del club.

De esta manera, ahora FC Cajamarca tratará de sostener su permanencia en Primera División, pese a que cerró el Torneo Apertura fuera de la zona roja. Actualmente, se ubica en el puesto 15 con 17 unidades y supera a los tres últimos lugares: Atlético Grau, Sport Huancayo y Juan Pablo II, cada uno con 16 puntos.

Uno de los casos más llamativos fue el de Hernán Barcos, con quien se tenía un gran proyecto para todo el 2026. Sin embargo, todo quedó a medias y ahora el atacante cerrará su temporada con la camiseta de Sporting Cristal.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. ¿Pablo Guede renunció a Alianza Lima previo al inicio del Clausura? Conoce toda la verdad

  2. ¡Lo sufre Pablo Guede! Alianza Lima presenta una nueva baja para el inicio del Clausura

  3. Rafael Dudamel, DT de Deportivo Cali, rotundo con Gallese tras partido ante Alianza: "Es un..."

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano