¡Purga total! 14 futbolistas se fueron de un club de la Liga 1 2026 para el Torneo Clausura

A poco de iniciar el Torneo Clausura de la Liga 1 2026, se reveló cuántos jugadores dejaron un club profesional, para lamento de su fiel afición. Pese a que inició el año con altas expectativas por las incorporaciones que cerró, ahora vive un momento de tensión porque se conoció que 14 futbolistas decidieron salir de la institución.

Club de la Liga 1 2026 no contará con 14 futbolistas

Se trata de FC Cajamarca, nuevo inquilino de la Liga 1 2026, que sorprendió al fútbol peruano tras incorporar a exjugadores de Alianza Lima a su plantel principal. Sin embargo, los resultados no fueron fructíferos y el factor económico terminó por afectar la continuidad de varios integrantes de cara al Torneo Clausura.

Según informó el periodista Ernesto Jerónimo Macedo, de L1 MAX, son 14 futbolistas los que salieron de FC Cajamarca a estas alturas del mercado de pases 2026 del fútbol peruano:

Hernán Barcos

Pablo Lavandeira

Arley Rodríguez

Ricardo Lagos

Pablo Míguez

Axel Moyano

Keyvin Paico

Matías Almiron

Brian Bernaola

Carlos Mosquera

Enmanuel Paucar

Said Peralta

Anthony Rosell

Alexis Rodas

FC Cajamarca y los 14 jugadores que se fueron del club.

De esta manera, ahora FC Cajamarca tratará de sostener su permanencia en Primera División, pese a que cerró el Torneo Apertura fuera de la zona roja. Actualmente, se ubica en el puesto 15 con 17 unidades y supera a los tres últimos lugares: Atlético Grau, Sport Huancayo y Juan Pablo II, cada uno con 16 puntos.

Uno de los casos más llamativos fue el de Hernán Barcos, con quien se tenía un gran proyecto para todo el 2026. Sin embargo, todo quedó a medias y ahora el atacante cerrará su temporada con la camiseta de Sporting Cristal.