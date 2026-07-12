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Partidos de la Liga 1: programación, horarios y canales para ver la fecha 1 del Torneo Clausura
Nuestra Liga 1 está de regreso y aquí puedes repasar la programación de los partidos de la fecha 1 del Torneo Clausura. ¿Cuándo juegan Alianza Lima, Universitario, Cristal y demás equipos?
Ya casi vuelve la 'Poderosa'. Este viernes 17 de noviembre se reinicia la Liga 1 y, a continuación, podrás repasar cómo se jugará la fecha 1 del Torneo Clausura. Alianza Lima retoma su camino para ser campeón sin playoffs, mientras que Universitario quiere mantener latente el sueño del 'tetra'. Otros equipos, como Sporting Cristal, Melgar o Cienciano, también aspiran al título.
Programación fecha 1 del Torneo Clausura de la Liga 1
Viernes 17 de julio
- 13:00 | FC Cajamarca vs Juan Pablo II | Estadio Héroes de San Ramón, Cajamarca
- 15:15 | Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso | Estadio Alberto Gallardo, Lima
- 20:00 | Cienciano vs Melgar | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
Sábado 18 de julio
- 11:00 | CD Moquegua vs Comerciantes Unidos | Estadio 25 de noviembre, Moquegua
- 13:15 | ADT vs Universitario | Estadio Unión, Tarma
- 15:30 | Atlético Grau vs UTC Cajamarca | Estadio La Matanza, Piura
- 18:30 | Cusco vs Alianza Atlético | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco
Domingo 19 de julio
- 11:00 | Chankas CYC vs Sport Boys | Estadio Los Chankas, Andahuaylas
- 19:00 | Alianza Lima vs Sport Huancayo | Estadio Alejandro Villanueva, Lima
¿En qué canal ver el Torneo Clausura de la Liga 1?
Todos los partidos del Torneo Clausura serán transmitidos por el canal L1 MAX (antes conocido como Liga 1 MAX), disponible en diferentes operadores de TV, como Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Best Cable, entre otros.
¿Cómo ver la Liga 1 online por internet?
Los encuentros del campeonato se pueden ver por la aplicación L1 MAX. También está disponible en las plataformas Movistar TV App, DGO y Fanatiz.
¡Vamos al Circo!
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