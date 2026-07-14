Sporting Cristal definió la salida de su máximo goleador para el Torneo Clausura: "No continúa"

Sporting Cristal se sigue moviendo en el mercado de pases para el Torneo Clausura, donde ha realizado numerosos fichajes, aunque también se ha despedido de algunos jugadores. En ese contexto, se confirmó que la dirección deportiva decidió la salida de su máximo goleador de la Liga 1 2026.

Sporting Cristal definió la salida de su máximo goleador

Uno de los jugadores más cuestionados por los hinchas de Sporting Cristal es Felipe Vizeu. El delantero no ha logrado consolidarse como pieza esencial en el plantel y es más recordado por sus fallos que por sus aciertos.

En ese contexto, el periodista Jean Martín Dueñas reveló en el programa 'Fútbol Como Cancha' que los rimenses ya tienen decidido que el brasileño no continúe en el plantel para el segundo tramo de la temporada.

Sporting Cristal busca la salida de Felipe Vizeu para el Torneo Clausura

“Felipe Vizeu no continua más en Sporting Cristal. El delantero brasilero no quiere dejar el club, pero el Comando Técnico le ha informado a la directiva que no lo tomarán en cuenta para el Clausura”, fue la información que compartió el citado comunicador durante la transmisión del programa.

De acuerdo con lo indicado por el hombre de prensa, el delantero no desea dejar el plantel, pero la decisión llega desde el comando técnico, encabezado por Roberto Mosquera, quien ya informó que Vizeu no entra en sus planes para el Torneo Clausura.

Cabe señalar que esta medida le permitirá a Sporting Cristal liberar un cupo de extranjero para la Liga 1, un aspecto esencial, considerando que actualmente posee ocho extranjeros en su plantel. La salida del brasileño le permitiría al club inscribir a Michael Hoyos, su refuerzo más reciente.

Números de Felipe Vizeu con Sporting Cristal

En esta temporada, Felipe Vizeu ha sido señalado por su rendimiento luego de ser el artífice de varios fallos que hubieran cambiado el presente del club. Sin embargo, también hay que precisar que con Zé Ricardo al mando logró un repunte en sus números.

El atacante de 29 años ha disputado 16 partidos en esta campaña (11 por Liga 1 y cinco por Copa Libertadores), donde ha marcado seis goles y es el máximo goleador del equipo, especialmente en el torneo local, donde ha conseguido cinco anotaciones.