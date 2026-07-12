Hernán Barcos envía fuerte indirecta a Melgarejo, DT de Cienciano: "Nosotros sí tomamos..."

La polémica por las declaraciones de Horacio Melgarejo sigue dando de qué hablar, pues no solo han sido cuestionadas por entrenadores como Roberto Mosquera, sino también por referentes del torneo peruano, como Hernán Barcos. El 'Pirata' le envió una fuerte indirecta al DT de Cienciano tras minimizar la Copa de la Liga.

El experimentado jugador, luego de la victoria ante Bentín Tacna Heroica, conversó con los medios y manifestó sus sensaciones sobre este torneo. Declaró que ellos, al ser Sporting Cristal, sí se lo toman en serio.

"En los primeros minutos no nos encontramos en el campo, después comenzamos a jugar a lo que se había trabajado, encontramos los caminos, creamos muchas situaciones. No convertimos todas pero prefiero crear diez y hacer una, que no crear ninguna. Es importante trabajar la finalización", fueron las primeras declaraciones del delantero argentino.

Además, complementó al señalar que en esta Copa de la Liga todos los equipos deben ser respetados, sin importar de dónde sean. "Feliz porque necesitábamos clasificar, nosotros si tomamos en serio este campeonato como cualquiera que juguemos porque estamos en Cristal y cualquier torneo que se haga hay que respetarlo".

Con relación a las declaraciones del técnico de Cienciano, Horacio Melgarejo, señaló: "Si te gusta o no se entiende, pero las palabras del entrenador fueron infelices por el hecho de haber quedado afuera porque si ganaba no creo que hubiera dicho eso. En Cristal tomamos con total seriedad todos los torneos que juguemos y vamos a tratar de ganarlos todos y jugamos todo al 100 x ciento".

"Ningún equipo es fácil, por más que sea un equipo de Segunda, vino se plantó y jugó muy bien y nos costó ganarles, les ganamos en penales. Hay que respetar a todos, estamos en un país que nos dio trabajo, que nos arropa, nos trata bien, así que primero respeto, gratitud y a trabajar y seguir haciendo lo que uno sabe", finalizó.

¿Cuándo juega Sporting Cristal?

Sporting Cristal ahora deberá prepararse para su partido ante Deportivo Garcilaso, por lo que será el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1. Dicho encuentro se podrá seguir desde las 3.15 p. m. (hora peruana). Para sintonizar el partido, lo podrás hacer mediante la señal de L1 Max.