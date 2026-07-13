Futbolista de casi un millón impacta al lucir camiseta de Cristal para el 2026: "Grandes"

Sporting Cristal es uno de los equipos que ha logrado sumar buenos resultados poco después de la reanudación de la Liga 1 2026. El equipo liderado por Roberto Mosquera ha afrontado cuatro cotejos de Copa de la Liga y se ha mantenido invicto ante sus aficionados. En medio de ello, en redes sociales se hizo viral un futbolista con la camiseta rimense que llena de ilusión a los hinchas de la institución del Rímac.

Futbolista de casi un millón de euros se luce con camiseta de Sporting Cristal

Se trata de Juan Manuel Cuesta, el extremo colombiano que llegó a Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2026. El futbolista de 24 años debutó con la camiseta celeste y pudo mostrar sus cualidades a los aficionados. Pese a que no convirtió, el jugador se siente con confianza para seguir mejorando a lo largo de la temporada.

"Agradecido con Dios por mi debut con Sporting Cristal que sea el inicio de grandes cosas", escribió Juan Manuel Cuesta en su cuenta de Instagram. De hecho, esta publicación recibió como respuesta un mensaje de Hernán Barcos, quien espera que siga dando lo mejor por la camiseta celeste.

Juan Manuel Cuesta feliz de debutar con Sporting Cristal.

Este jugador proviene de UCV de Venezuela, luego de afrontar la liga local y la Copa Sudamericana. Ahora, con su juventud, espera aportar lo mejor de sí y ser pieza clave en el esquema de Roberto Mosquera para competir en la Liga 1 2026 y en los playoffs del certamen de la Conmebol.

¿En qué clubes jugó Juan Manuel Cuesta?

Independiente de Medellín

Internacional

Aldosivi

Arsenal de Sarandí

Envigado

UCV FC

Sporting Cristal

Valor de mercado de Juan Manuel Cuesta

Según informa el portal Transfermarkt, Juan Manuel Cuesta tiene un valor de mercado de 850 mil euros a sus 24 años. Es el mejor momento futbolístico del jugador en lo que va de su carrera profesional.