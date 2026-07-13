Alianza Lima perdió por 2-0 ante Deportivo Cali de Colombia en un encuentro amistoso que se llevó a cabo el último fin de semana en Matute. Más allá del resultado adverso, que deja serias preocupaciones de cara al inicio del Torneo Clausura 2026, un detalle llamó la atención de todos en el estadio: la insólita posición de Luis Advíncula, quien por primera vez jugó de líbero.

Luis Advíncula y el nuevo sistema de Pablo Guede

Para este encuentro, el entrenador Pablo Guede decidió innovar con una línea de tres en defensa. El argentino apostó por Marco Huamán y Mateo Antoni como stoppers y Lucho como líbero. A lo largo de su carrera, el exjugador de Boca Juniors, Sporting Cristal y Juan Aurich se había desempeñado como lateral, extremo, carrilero y hasta de 9 en sus inicios.

Lamentablemente para Alianza Lima, el experimento no salió como se esperaba, pues apenas a los 27 segundos de haber iniciado el partido, Steven Rodríguez abrió el marcador a favor de la visita, tras un buen centro por derecha del lateral Fabián Viáfara. Posteriormente, al minuto 97, en la última jugada del partido, Daniel Giraldo puso el 2-0 definitivo y silenció por completo el estadio de Matute.

Alianza Lima perdió 2-0 contra Deportivo Cali.

¿Por qué Advíncula jugó de líbero?

Tras el partido, el portero Alejandro Duarte compareció ante los medios y habló sobre la línea de 3 planteada por Guede para este amistoso. El guardameta de 32 años respaldó la propuesta del técnico y explicó que el entrenador íntimo es “muy versátil” y busca planificar los partidos según los atributos del rival de turno.

“Respecto al cambio de sistema, sabemos que el profe es muy versátil, él propone las cosas según las fortalezas y habilidades del rival, entonces, siempre estamos preparados para cualquier cosa que él nos plantee”, respondió en conferencia de prensa.

Bajo esta premisa, se puede presumir que Pablo Guede buscaba una salida limpia y rápida desde el fondo poniendo a tres jugadores con experiencia previa jugando de laterales y/o carrileros.

¿Guede renunció a Alianza?

En las últimas horas, trascendió el rumor de que Pablo Guede habría renunciado a su cargo tras el partido ante Deportivo Cali; sin embargo, esto no se ha confirmado. De acuerdo con el periodista José Varela, el argentino se mantiene firme en su cargo; sin embargo, sí existiría un malestar de su parte porque no se han concretado los refuerzos que solicitó para el Clausura. Recordemos que Alianza Lima solo se ha reforzado con el regreso de Cristian Neira para esta segunda parte de la temporada.