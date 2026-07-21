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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de julio: programación, horarios y dónde ver
Revisa la programación completa con partidos de hoy, miércoles 22 de julio, donde habrán torneos como la Copa Sudamericana y Champions League.
Revisa la programación completa de partidos para hoy, miércoles 22 de julio, con todos los horarios y canales de transmisión oficiales. Esta jornada tenemos encuentros muy emocionantes de Copa Sudamericana, donde veremos en acción a Sporting Cristal y Cienciano, Champions League, Conference League, y más competiciones. Todos los detalles a continuación.
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Partidos de hoy - Playoffs de Copa Sudamericana 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Medellín vs Vasco da Gama
|5.00 p . m.
|DSports, DGO
|Sporting Cristal vs RB Bragantino
|7.30 p. m.
|DSports, DGO, ESPN
|Lanús vs Cienciano
|7.30 p. m.
|DSports, DGO, ESPN 2
Partidos de hoy - Champions League 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Omonia Nicosia vs Kairat
|12.00 p. m.
|Canal Gol Brazil, Cytavision Sports 1
|Levski Sofia vs CSU Craiova
|12.30 p. m.
|Digi Sport 1 Romania, Digi Online
|Egnatia Rrogozhinë vs Celje
|2.00 p. m.
|Kanal A, VOYO
Partidos de hoy - Conference League
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Neftçi vs Dinamo Minsk
|11.00 a. m.
|CBC Sport Azerbaijan, TV NET
|Bohemians vs Ballkani
|12.00 p. m.
|-
|İstanbul Başakşehir vs Inter Turku
|12.45 p. m.
|Official Live, TRT 1, Digiturk Play, tabi
|Vardar vs Riga
|1.00 p. m.
|sportacentrs.com, TV4 Latvia
|Spartak Trnava vs CSKA 1948
|1.30 p. m.
|bTV Action, Voyo Sport, Šport
|Železničar Pančevo vs Sporting Braga
|2.00 p. m.
|Onefootball, Sport TV5, Moja TV
Partidos de hoy - Serie A de Brasil
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Coritiba vs Palmeiras
|5.30 p. m.
|Fanatiz International, Canal del Futbol
|São Paulo vs Athletico-PR
|7.30 p. m.
|Fanatiz International, Globo, Premiere
|Internacional vs Cruzeiro
|7.30 p. m.
|Fanatiz International, Globo, Premiere
|Chapecoense vs Flamengo
|7.30 p. m.
|Fanatiz International, Globo, Premiere
Partidos de hoy - Copa Colombia Playoffs 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Junior vs Barranquilla
|7.30 p. m.
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy - Liga Pro de Ecuador 2026
|PARTIDOS
|HORARIO
|CANAL
|Macará vs Deportivo Cuenca
|2.00 p. m.
|Zapping
|Independiente del Valle vs Técnico Universitario
|4.30 p. m.
|Zapping
|Manta vs LDU Quito
|7.00 p. m.
|Zapping
Los horarios están de acuerdo a Perú.
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