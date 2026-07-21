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Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de julio: programación, horarios y dónde ver

Revisa la programación completa con partidos de hoy, miércoles 22 de julio, donde habrán torneos como la Copa Sudamericana y Champions League.

Francisco Esteves
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de julio.
Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 22 de julio. | Foto: Composición Líbero.
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Revisa la programación completa de partidos para hoy, miércoles 22 de julio, con todos los horarios y canales de transmisión oficiales. Esta jornada tenemos encuentros muy emocionantes de Copa Sudamericana, donde veremos en acción a Sporting Cristal y Cienciano, Champions League, Conference League, y más competiciones. Todos los detalles a continuación.

Mundial 2030 se jugará con 64 selecciones, informó el presidente de la Conmebol.

PUEDES VER: ¿Clasifica Perú? Conmebol confirmó Mundial 2030 con participación de 64 selecciones: "Para celebrar"

Partidos de hoy - Playoffs de Copa Sudamericana 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Medellín vs Vasco da Gama5.00 p . m.DSports, DGO
Sporting Cristal vs RB Bragantino7.30 p. m.DSports, DGO, ESPN
Lanús vs Cienciano7.30 p. m.DSports, DGO, ESPN 2

Partidos de hoy - Champions League 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Omonia Nicosia vs Kairat12.00 p. m.Canal Gol Brazil, Cytavision Sports 1
Levski Sofia vs CSU Craiova12.30 p. m.Digi Sport 1 Romania, Digi Online
Egnatia Rrogozhinë vs Celje2.00 p. m.Kanal A, VOYO

Partidos de hoy - Conference League

PARTIDOSHORARIOCANAL
Neftçi vs Dinamo Minsk11.00 a. m.CBC Sport Azerbaijan, TV NET
Bohemians vs Ballkani12.00 p. m.-
İstanbul Başakşehir vs Inter Turku12.45 p. m.Official Live, TRT 1, Digiturk Play, tabi
Vardar vs Riga1.00 p. m.sportacentrs.com, TV4 Latvia
Spartak Trnava vs CSKA 19481.30 p. m.bTV Action, Voyo Sport, Šport
Železničar Pančevo vs Sporting Braga2.00 p. m.Onefootball, Sport TV5, Moja TV

Partidos de hoy - Serie A de Brasil

PARTIDOSHORARIOCANAL
Coritiba vs Palmeiras5.30 p. m.Fanatiz International, Canal del Futbol
São Paulo vs Athletico-PR7.30 p. m.Fanatiz International, Globo, Premiere
Internacional vs Cruzeiro7.30 p. m.Fanatiz International, Globo, Premiere
Chapecoense vs Flamengo7.30 p. m.Fanatiz International, Globo, Premiere

Partidos de hoy - Copa Colombia Playoffs 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Junior vs Barranquilla7.30 p. m.Win+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy - Liga Pro de Ecuador 2026

PARTIDOSHORARIOCANAL
Macará vs Deportivo Cuenca2.00 p. m.Zapping
Independiente del Valle vs Técnico Universitario4.30 p. m.Zapping
Manta vs LDU Quito7.00 p. m.Zapping

Los horarios están de acuerdo a Perú.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

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