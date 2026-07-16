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Universitario vs Sporting Cristal EN VIVO por la final de Liga Femenina: pronóstico, horarios y dónde ver
Faltan pocas horas para el partido de vuelta entre Universitario y Sporting Cristal, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental, tras empatar 2-2 en la ida.
Universitario de Deportes tendrá la oportunidad de asegurarse una victoria ante Sporting Cristal frente a su gente este viernes 17 de julio, cuando ambos equipos se enfrenten en la final de la Liga Femenina Torneo Apertura. Este será el partido de vuelta, luego de que en la ida cremas y rimenses empataran 2-2. Ahora, en el Estadio Monumental, será una oportunidad especial para que la 'U' celebre en casa o las celestes sorprendan de visita.
¿Cuándo juega Universitario vs Sporting Cristal por la final de Liga Femenina?
El partido se llevará a cabo este viernes 17 de julio en el Estadio Monumental de Ate, que cuenta con una capacidad para 80.093 espectadores.
¿A qué hora juega Universitario vs Sporting Cristal por la final de Liga Femenina?
El partido se podrá seguir desde las 8.00 p. m. (hora peruana). Si te encuentras fuera del país, a continuación, los horarios para otros países.
- México: 7.00 p. m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.
- Venezuela, Chile, Bolivia: 9.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.00 p. m.
¿Dónde ver Universitario vs Sporting Cristal por la final de Liga Femenina?
El partido de vuelta entre Universitario y Sporting Cristal por la final del Torneo Apertura de la Liga Femenina 2026 se podrá seguir en vivo por Bicolor+, en su canal oficial de YouTube.
Principales cuotas para Universitario vs Sporting Cristal por la final de Liga Femenina
Estas son las principales cuotas para el partido entre Universitario y Sporting Cristal, donde el favorito para llevarse este certamen es la 'U'.
|Casa de apuesta
|Gana Universitario
|Empate
|Gana Sporting Cristal
|Betano.pe
|1.57
|3.95
|4.55
|1xBet
|1.59
|4.10
|4.62
|DoradoBet
|1.58
|4.20
|4.50
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