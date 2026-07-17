Universitario vs ADT EN VIVO por el Torneo Clausura: a qué hora juega, alineaciones, pronóstico y dónde ver

Universitario iniciará su participación en el Torneo Clausura 2026 cuando visite a ADT en el Estadio Unión Tarma, este sábado 18 de julio desde la 1.15 p. m. La transmisión de este enfrentamiento estará a cargo de L1 MAX. Sigue aquí todas las incidencias del partido, alineaciones y pronóstico.

Universitario vs ADT por el Torneo Clausura 2026

El encuentro representa mucho más que el inicio de un nuevo torneo. Universitario sabe que necesita comenzar con un triunfo para ganar confianza y mantenerse desde el principio en la pelea por el campeonato. ADT, por su parte, buscará dar el golpe ante su gente y demostrar que puede competir frente a los equipos llamados a luchar por la corona.

Tras varias semanas de preparación durante el receso, el entrenador argentino Héctor Cúper tendrá la oportunidad de plasmar su idea de juego en un partido que marcará el inicio de una nueva etapa para el cuadro merengue, en el que no tiene margen de error.

Universitario visita a ADT.

La expectativa también gira en torno a los refuerzos incorporados para el segundo semestre. Gianluca Lapadula concentra buena parte de la atención de los hinchas y podría tener sus primeros minutos oficiales con la camiseta crema, mientras que Jordan Guivin y Adrián Quiroz buscarán aportar desde el arranque o como alternativas durante el compromiso.

En la vereda de enfrente estará ADT, que intentará hacerse fuerte en la altura de Tarma y aprovechar la localía para sumar sus primeros tres puntos del Clausura. El equipo celeste confía en repetir las buenas actuaciones que ha mostrado en casa durante las últimas temporadas y complicar a uno de los principales candidatos al título.

Universitario vs ADT: posibles alineaciones

Universitario: Diego Romero, Andy Polo, Caín Fara, Matías Di Benedetto, César Inga, Jorge Murrugarra, Jesús Castillo, Jairo Concha, Héctor Fértoli, Lisandro Alzugaray y Alex Valera.

ADT: Juan David Valencia; Luis Gómez, John Narváez, Jhair Soto, Ángel Ojeda; Josué Alvino, Luis Pérez; Hideyoshi Arakaki, Víctor Cedrón, Joao Rojas; Jonathan Bauman.

¿A qué hora juega Universitario vs. ADT?

A continuación, revisa los horarios del partido entre Universitario vs. ADT por la primera fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1:

México y Centroamérica: 12.15 p. m.

Perú: 1.15 p. m.

Ecuador: 1.15 p. m.

Colombia: 1.15 p. m.

Bolivia: 2.15 p. m.

Venezuela: 2.15 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Washington): 2.15 p. m.

Argentina: 3.15 p. m.

Brasil: 3.15 p. m.

Uruguay: 3.15 p. m.

Paraguay: 3.15 p. m.

Chile: 3.15 p. m.

España: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Universitario vs. ADT?

El partido entre Universitario vs. ADT, por la fecha 1 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 Perú, contará con la transmisión EN VIVO ONLINE de L1 MAX (antes Liga 1 MAX). Cabe destacar que ese canal está incluido en operadores como Movistar TV, Best Cable, DirecTV, Claro TV y Win TV.

¿Qué canal transmite Universitario vs. ADT EN VIVO?

Canadá: Fanatiz

México: Fanatiz

Perú: Movistar Play, Liga1 Play, Liga 1 Max

Puerto Rico: Fanatiz USA

Estados Unidos: Fanatiz USA

Universitario vs. ADT pronóstico: apuestas y cuotas

Apuestas ADT empate Universitario Betsson 3.20 3.10 2.28 Betano.pe 3.30 3.25 2.25 bet365 3.00 3.20 2.35 1xBet 3.22 3.08 2.28 Caliente.pe 3.00 3.25 2.32 DoradoBet 3.14 3.00 2.50

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