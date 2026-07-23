Hernán Barcos dejó fuerte aviso a Bragantino tras partido de ida ante Sporting Cristal: “Van a ser…”

Sporting Cristal dejó la llave abierta tras su partido ante Bragantino por los dieciseisavos de la Copa Sudamericana, el compromiso, que terminó 0-0 dejó buenas sensaciones en el cuadro rimense, pero la falta de gol ha sido un factor determinante en el esquema de Roberto Mosquera.

Uno de los que se pronunció tras el encuentro fue Hernán Barcos, que señaló que este empate dejó sensaciones agridulces en los celestes, pero se mostró confiado de que trabajando pueden llegar a mejorar, reconociendo que poco a poco entienden la manera en cómo Mosquera quiere que juegue. Bajo este panorama, se mostró confiado de que Cristal pueda sacar el resultado positivo para la vuelta, que será en Brasil.

Hernán Barcos habló tras el Sporting Cristal vs Bragantino

"Sí incomoda, nos podríamos haber ido con una ventaja, pero son cosas que pasan. Vamos a seguir mejorando; creo que estamos encontrando de a poco el juego que el profe pretende y eso también nos deja tranquilos. Considero que lo podríamos haber ganado, pero hay que seguir. Nos quedan 90 minutos todavía en Brasil, que no van a ser fáciles, pero vamos con herramientas", fueron las primeras palabras del 'Pirata', en conversación con los medios.

Asimismo, el delantero remarcó la importancia de sostener la intensidad mostrada para lograr la clasificación en condición de visitante y dejó un claro mensaje de advertencia al conjunto brasileño.

"Tratar de ser contundentes: las que tengamos, meterlas, y continuar jugando con esa idea de juego que tenemos, con esas ganas e ímpetu de ir a buscar el partido los 90 minutos. Si nos mantenemos en ese ritmo e intensidad, creo que tenemos más posibilidades de ganar que de perder", complementó.

Sporting Cristal y Bragantino: fecha y hora de la vuelta de Copa Sudamericana

Según el calendario de la Conmebol, Sporting Cristal y Bragantino se enfrentarán nuevamente el próximo 29 de julio por el duelo de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. El compromiso, que se disputará en Brasil, definirá al clasificado a los octavos de final.