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Prensa brasileña dio firme comentario de Sporting Cristal tras empate con Bragantino: "Suerte..."

Sporting Cristal igualó sin goles ante Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana y la prensa brasileña no tardó en opinar sobre los rimenses.

Angel Curo
Prensa brasileña dio firme comentario de Sporting Cristal tras empate con Bragantino
Prensa brasileña dio firme comentario de Sporting Cristal tras empate con Bragantino | Composición Líbero
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Sporting Cristal tenía la misión de conseguir un resultado positivo ante Bragantino para poder encaminar su clasificación en los playoffs de la Copa Sudamericana. Sin embargo, no pudieron imponer condiciones y terminaron igualando sin goles. Luego del pitazo final, la prensa brasileña sorprendió con su opinión sobre los cerveceros.

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Prensa brasileña dio firme comentario de Sporting Cristal tras empate con Bragantino

Durante gran parte del encuentro, Sporting Cristal tuvo chances de ponerse arriba en el marcador y empezar la fiesta en el Estadio Nacional. Sin embargo, su falta de efectividad en ataque le pasó factura, desperdiciando goles que en un futuro pueden pasar factura.

En ese contexto, el medio brasileño ‘PortalR3’ analizó el encuentro y rendimiento de cada uno de los elencos, donde no dudaron en destacar que los dirigidos por Roberto Mosquera tenían la capacidad de romper la igualdad. No obstante, también remarcaron que la suerte los acompañó en los minutos finales.

Sporting Cristal vs Bragantino, Copa Sudamericana 2026

Prensa brasileña analizó el rendimiento de Sporting Cristal ante Bragantino

El equipo peruano dispuso de las mejores oportunidades del partido y también tuvo algo de suerte al final, cuando el balón dio en el poste, evitando así la derrota, mencionaron en primera instancia.

Por otro lado, señalaron que los rimenses no pudieron sacar provecho de su localía y remarcaron la actuación de Hernán Barcos, quien se mostró como el arma más peligrosa que tenían en ataque.

“Sporting Cristal tampoco supo aprovechar la ventaja de jugar en casa para ponerse en ventaja. El equipo intentó generar peligro principalmente a través de Barcos, pero dejó espacios en los minutos finales, expresaron en su publicación.

Sporting Cristal y Bragantino: fecha y hora de la vuelta de Copa Sudamericana

De acuerdo al calendario de la Conmebol, Sporting Cristal y Bragantino volverán a verse las caras el próximo 29 de julio por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana. Este encuentro definirá al equipo que pase a los octavos de final en territorio brasileño.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

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