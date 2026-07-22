Sporting Cristal pierde a volante de la selección peruana para su próximo partido: "No viaja"

Sporting Cristal tiene la firme consigna de destacar en el Torneo Clausura para seguir optando al título nacional. Para ello, esperan contar con la presencia de cada una de sus figuras, aunque recientemente se confirmó que no contarán con la volante de la selección peruana para su próximo encuentro.

Sporting Cristal pierde a volante de la selección peruana para su próximo partido

La escuadra bajopontina es consciente de que no puede dejarse nada en sus próximos encuentros, aunque tendrá que asumir la baja de una figura. Sin embargo, no se trata de su equipo comandado por Roberto Mosquera, sino de su delegación femenina, que acaba de perder a la futbolista Melanny Mondaca.

De acuerdo a lo señalado por el portal BarrioSCerverco, la volante nacional no integrará la delegación de Sporting Cristal para su próximo encuentro ante Melgar por la fecha 1 del Torneo Clausura. Esto, ya que está suspendida por acumulación de tarjetas.

Melanny Mondaca fue suspendida por acumulación de tarjetas y no jugará con Sporting Cristal

"Melanny Mondaca no viaja con la delegación celeste a Arequipa tras quedar suspendida por acumulación de amarillas”, fue la información que compartieron en su cuenta de ‘X’.

De esta forma, la escuadra dirigida por la DT Vivian Ayres tendrá que afrontar un duro encuentro sin una de sus figuras principales, por lo que deberá mover su plantel para poder cubrir ese espacio.

Melanny Mondaca y su paso por la selección peruana

Melanny Mondaca ha brillado desde su paso por las divisiones menores de Cristal, por lo que recibió el llamado para integrar la Selección Peruana Sub-20. No obstante, no se detuvo allí, ya que tras mantener su gran nivel, fue convocada para el primer equipo de la ‘Bicolor’, siendo considerada como una habitual.