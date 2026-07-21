Gustavo Cazonatti dejó firme concepto del trabajo de Roberto Mosquera en Cristal: “El equipo…”

Gustavo Cazonatti dejó el Perú para dirigirse a Brasil e incorporarse al Mirassol. El exvolante de Sporting Cristal fue captado por diversos medios, ante los que no dudó en responder, pese al dolor que le significó dejar el club celeste, del cual tuvo palabras muy positivas. No obstante, sorprendió al hablar sobre lo que le espera a Cristal bajo las órdenes de Roberto Mosquera.

Para el brasileño de 30 años, la llegada de Mosquera al Rímac ha sido muy positiva, considerando que el equipo tendrá un gran crecimiento en este Torneo Clausura y que todo apunta a que puede llegar a ser campeón.

Gustavo Cazonatti habló sobre el trabajo de Roberto Mosquera. Foto: Inka Digital

"El equipo está mejorando mucho, trabaja muy fuerte con el profesor Mosquera y apunta a salir campeón. Me fui del equipo en buenos términos. Ahora llega una nueva oportunidad, un nuevo club, volver a mi país con mi familia y estar cerca de ellos", respondió desde el aeropuerto Jorge Chávez.

¿Por qué se fue Gustavo Cazonatti de Sporting Cristal?

La partida del mediocampista tomó por sorpresa a los hinchas de Sporting Cristal, ya que se produjo en el arranque del Torneo Clausura. No obstante, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, su salida del conjunto rimense respondió a motivos personales, con el objetivo de estar más cerca de su familia en Brasil.

Gustavo Cazonatti ya no continuará en Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

¿Cómo le fue a Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal?

Durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Gustavo Cazonatti disputó 16 partidos con Sporting Cristal, en los que anotó 3 goles y brindó 1 asistencia. Además, acumuló 1.084 minutos en el campo, registrando un promedio de un gol cada 361 minutos, consolidándose como una de las piezas más importantes del mediocampo celeste.