0

Gustavo Cazonatti dejó firme concepto del trabajo de Roberto Mosquera en Cristal: “El equipo…”

El exjugador de Cristal se pronunció desde el aeropuerto Jorge Chávez, donde habló sobre lo que le espera al conjunto celeste bajo las órdenes de Roberto Mosquera.

Antonio Vidal
Gustavo Cazonatti dejó firme concepto del trabajo de Roberto Mosquera en Cristal. Foto: composición Líbero/Inka Digital/Sporting Cristal
Gustavo Cazonatti dejó firme concepto del trabajo de Roberto Mosquera en Cristal. Foto: composición Líbero/Inka Digital/Sporting Cristal
COMPARTIR

Gustavo Cazonatti dejó el Perú para dirigirse a Brasil e incorporarse al Mirassol. El exvolante de Sporting Cristal fue captado por diversos medios, ante los que no dudó en responder, pese al dolor que le significó dejar el club celeste, del cual tuvo palabras muy positivas. No obstante, sorprendió al hablar sobre lo que le espera a Cristal bajo las órdenes de Roberto Mosquera.

Nuevo refuerzo de Sporting Cristal sufre lesión a poco del partido ante Bragantino.

PUEDES VER: Sporting Cristal anuncia lesión de su nuevo refuerzo y se pierde partido ante Bragantino: "Dolor"

Para el brasileño de 30 años, la llegada de Mosquera al Rímac ha sido muy positiva, considerando que el equipo tendrá un gran crecimiento en este Torneo Clausura y que todo apunta a que puede llegar a ser campeón.

Gustavo Cazonatti habló sobre el trabajo de Roberto Mosquera. Foto: Inka Digital

Gustavo Cazonatti habló sobre el trabajo de Roberto Mosquera. Foto: Inka Digital

"El equipo está mejorando mucho, trabaja muy fuerte con el profesor Mosquera y apunta a salir campeón. Me fui del equipo en buenos términos. Ahora llega una nueva oportunidad, un nuevo club, volver a mi país con mi familia y estar cerca de ellos", respondió desde el aeropuerto Jorge Chávez.

¿Por qué se fue Gustavo Cazonatti de Sporting Cristal?

La partida del mediocampista tomó por sorpresa a los hinchas de Sporting Cristal, ya que se produjo en el arranque del Torneo Clausura. No obstante, de acuerdo con la información conocida hasta el momento, su salida del conjunto rimense respondió a motivos personales, con el objetivo de estar más cerca de su familia en Brasil.

Sporting Cristal

Gustavo Cazonatti ya no continuará en Sporting Cristal para el Torneo Clausura.

¿Cómo le fue a Gustavo Cazonatti en Sporting Cristal?

Durante el Torneo Apertura de la Liga 1 2026, Gustavo Cazonatti disputó 16 partidos con Sporting Cristal, en los que anotó 3 goles y brindó 1 asistencia. Además, acumuló 1.084 minutos en el campo, registrando un promedio de un gol cada 361 minutos, consolidándose como una de las piezas más importantes del mediocampo celeste.

Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Oficial: Nicolás Díaz fue anunciado como flamante fichaje de Alianza Lima para el Torneo Clausura

  2. ¡Golpe en la mesa! Rodrigo Ureña puede dar el batacazo fichando por club de la Liga 1 2026: "Gusta"

  3. Jean Deza arremetió contra Álvaro Barco por situación que vive Universitario: “Mercenario…”

Banner promocional Circos

¡Vamos al Circo!

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano