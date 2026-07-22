Erick Delgado dio dura advertencia sobre el planteamiento de Mosquera en Cristal: "Va a ser una..."

La primera jornada del Torneo Clausura ha dado de qué hablar en el entorno de Sporting Cristal, que a pesar de haber sumado de a tres tras su victoria ante Deportivo Garcilaso en el Alberto Gallardo, dejó ciertas dudas por su actuación. Esto, a pesar de que generaron varias ocasiones de gol, solo pudieron concretar una oportunidad.

Bajo este contexto, el referente celeste Erick Delgado analizó el presente del club, sobre todo tras la llegada de Roberto Mosquera, y manifestó que se vendrán cambios en el planteamiento del equipo.

Erick Delgado habló sobre Roberto Mosquera

“Yo creo que Cristal no va a ser una aplanadora porque le falta alguno que otro jugador, pero sí soy de la idea de que con Roberto va a encontrar un equilibrio”, empezó diciendo el exportero durante la transmisión del programa 'Fuera de Juego'.

Erick Delgado dio dura advertencia sobre el planteamiento de Roberto Mosquera en Sporting Cristal

El exguardameta señaló que ya no observa a Sporting Cristal con la misma intensidad para presionar y atacar de manera constante como en temporadas pasadas. Asimismo, indicó que la propuesta del técnico peruano está orientada a un estilo de juego más equilibrado y con menos riesgos.

“Atacamos una, muchachos, no importa, la siguiente vamos a recular, vamos a tratar de tener calma”, complementó.

Finalmente, el 'Loco' analizó el partido contra Garcilaso, admitiendo que el rival no generó grandes problemas al cuadro del Rímac.

“Diego Enríquez casi no agarró el balón en el primer tiempo. Francisco Arancibia fue el único que gravitó. Después, Deportivo Garcilaso es un equipo muy mermado”, señaló.