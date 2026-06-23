Delgado encendió el debate y puso a Messi por debajo de una figura mundialista: “Sigo pensando que…”

Los mundiales siempre generan diversos debates sobre qué jugador es mejor que otro, y ganarlo, para muchos futbolistas, los consagra en la historia del deporte rey. En este sentido, la Copa del Mundo 2026 no es la excepción, pues Lionel Messi ha irrumpido en el torneo y ha demostrado por qué actualmente es el mejor del mundo. Esto, tras los goles realizados en estas dos últimas fechas que la selección argentina ha disputado contra Argelia y Austria.

En ese sentido, Erick Delgado recordó los inicios de la ‘Pulga’ en una reciente edición del programa 'L1 Max', donde el ex Sporting Cristal no dudó en reconocer el mérito que tiene el astro argentino. Sin embargo, no dudó en ser tajante al ponerlo por debajo de una mítica figura mundialista, lo que encendió el debate.

Erick Delgado encendió el debate y puso a Messi por debajo de una figura mundialista

Delgado recordó cuando se enfrentó a Messi, que apenas estaba iniciando en el fútbol de élite, y resaltó que, a pesar de que lo veía haciendo buenas jugadas, no pensó que sería lo que es. "Yo nunca pensé que iba a llegar a ser Los que es. Nunca lo vi siendo Maradona desde un inicio. Ha ido creciendo", empezó diciendo.

No obstante, encendió el debate cuando dijo que, para él, Maradona es mejor que Messi. “Sigo pensando que Maradona es mejor", fueron las palabras que dijo el ‘Loco’. Tras esto, hubo quienes lo apoyaban, así como quienes no, debido a todo lo que ha ido demostrando la ‘Pulga’ con el pasar de los años.

¿Cuántos goles lleva Messi en el Mundial 2026?

Lionel Messi encabeza la lista de goleadores del Mundial 2026 con 5 goles, seguido por Kylian Mbappé y Erling Haaland, que llevan 4.