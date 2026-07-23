Roberto Mosquera habló sin filtros sobre el nivel de Bragantino tras empate: "Cualquier..."

Sporting Cristal tuvo la oportunidad de vivir una noche de ensueño ante Bragantino por la ida de los playoffs de la Copa Sudamericana. Los rimenses tuvieron oportunidades, pero no las aprovecharon y terminaron igualando sin goles. Precisamente, al finalizar el encuentro, el DT Roberto Mosquera no se midió al momento de opinar sobre la escuadra brasileña.

Roberto Mosquera habló sin filtros sobre el nivel de Bragantino

Durante la conferencia de prensa, Roberto Mosquera fue consultado por su opinión sobre el rendimiento que tuvo Bragantino en el campo del Estadio Nacional. Además, destacó la personalidad que mostró Sporting Cristal en el campo.

En esa línea, 'Mou' fue claro al señalar que no se trataba de un rival sencillo, especialmente porque marcha en los primeros lugares del Brasileirao, por lo que es un equipo con gran nivel y una plantilla muy profunda para mover sus piezas durante los 90 minutos.

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"Destaco la personalidad competitiva del equipo. No es fácil jugar contra un equipo (Bragantino) que si gana este domingo puede ser tercero en el Brasileirao. Estamos hablando de Palmeiras, Flamengo y luego este equipo. No hemos jugado contra cualquier equipo, es un equipo difícil, tiene 33 jugadores iguales y te das cuenta que cuando entraba uno era mejor del que salía, tienen un equilibrio", señaló.

No obstante, Mosquera fue claro al remarcar que tienen las herramientas para potenciar el juego colectivo, algo que trabaja arduamente con su comando técnico. "Lo importante es que conocemos a este equipo, hemos visto todos los partidos. Lo analizamos con Claudio Bustamante, que es parte de mi staff, creo que estamos cerca de hacer crecer a todos individualmente para que el colectivo aparezca más pronto", aseveró.

Roberto Mosquera se pronunció sobre el partido de vuelta ante Bragantino

Por otro lado, el técnico de Sporting Cristal señaló que empezarán a preparar el duelo de vuelta, pero que el foco está en Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura. "El partido de allá va a ser duro, obviamente en su campo, pero hay tiempo para poder prepararlo. Ahora comenzamos a pensar en Melgar", concluyó.