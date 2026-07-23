Mr. Peet lanzó fuerte advertencia a Sporting Cristal tras empate en Sudamericana: "Con urgencia..."

Sporting Cristal sacó un empate ante Bragantino en lo que fue su partido por los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana. El elenco rimense, que generó varias ocasiones de gol, no ha tenido suerte de cara al arco. Por ello, en el partido de vuelta buscará una victoria que le permita avanzar a la siguiente ronda.

Por su parte, Mr. Peet, en una reciente edición de Madrugol, analizó este empate y manifestó que al equipo dirigido por Roberto Mosquera le está faltando un jugador en determinada zona del campo que le permita gestionar los balones desde el mediocampo, señalando que deberían conseguir a un '6'.

Para el periodista deportivo, el partido contra Garcilaso fue el punto de inicio para que Mosquera muestre cómo trabaja su equipo defensivamente. Aunque reconoció que este compromiso debió ganarlo por más de un gol.

Mr. Peet señaló que a Sporting Cristal le falta un '6'

“Hay cosas positivas, como es el tema de ir consolidando y fortaleciendo un sistema que estuvo sufriendo, me refiero al sistema defensivo. Pero hay algo que, y lo dije después del partido con Garcilaso, Cristal tuvo que haber ganado 3 o 4 a 0. No plasmó en el marcador su superioridad ante Garcilaso. Y, en una jugada aislada, Beto da Silva pudo empatar el partido”.

Con respecto al partido por Copa Sudamericana, manifestó que la falta de ‘6’ para estos compromisos sería una posición importante que se debe reforzar.

“Cristal tuvo situaciones, como también las tuvo Bragantino. Sí, es cierto, pero yo creo que Cristal dio una muestra de que está mejorando. A mí me parece que a este Cristal le está faltando algo que lo hemos destacado y resaltado durante la gente que ve Madrugol y que ve A Presión con Mr. Peet. Hemos destacado en este Mundial la posición del mediocentro, de ese volante de primera línea, que te maneje el equipo, que no solamente te dé equilibrio, sino que te maneje el equipo”.

“Hoy, en el fútbol, es una posición muy ponderada, muy valorada, tanto o más como el '10' o el '9'. Y a Cristal me parece que le falta un tipo que maneje el medio campo, un tipo que le dé equilibrio al medio campo. Por eso es que Roberto Mosquera utiliza a Wisdom, porque el tipo corre por Távara y por Yotún. Cristal tiene que encontrar con urgencia a un tipo, tiene que encontrar al seis. Tiene que encontrar el seis, pero un seis que no solamente se adueñe de esa parte del campo, sino que además haga jugar al equipo, le dé salida, le dé libertad a los interiores”, complementó.

