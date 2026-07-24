Isidro Pita, figura de Bragantino, rotundo con Barcos tras partido con Cristal: "Delantero..."

Sporting Cristal empató 0-0 frente a Bragantino en el partido de ida de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026. Después del encuentro, Isidro Pita, una de las figuras del conjunto brasileño, no se guardó nada y dio un rotundo comentario sobre Hernán Barcos al finalizar el encuentro.

Isidro Pita, delantero de Bragantino, dio fuerte comentario sobre Hernán Barcos tras partido con Sporting Cristal

En la zona mixta del Estadio Nacional, Pita fue rodeado por los periodistas y le consultaron diversos temas sobre el partido que disputó su club, Bragantino, contra Cristal, donde ambos igualaron sin goles.

Del mismo modo, al atacante paraguayo, quien también participó en el Mundial 2026, se le preguntó qué opinaba sobre Barcos, el delantero centro del club rimense, dado que ambos desempeñan la misma posición y, además, el argentino es uno de los jugadores más conocidos del plantel por su amplia trayectoria en Brasil.

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Para Isidro Pita, delantero de Bragantino, Hernán Barcos es uno de los referentes de Sporting Cristal y entiende que tiene una calidad extraordinaria y una grandiosa carrera tras pasar por distintos clubes y por la selección.

"Sabemos lo que es Hernán Barcos. Delantero que tiene una hermosa trayectoria, me tocó cambiar camiseta con él, así que muy contento. Ahora lo esperamos allá en Bragança", afirmó el 9 del club brasileño.

Sporting Cristal vs Bragantino se enfrentarán por el duelo de vuelta de la Copa Sudamericana

Ahora, Sporting Cristal visitará Brasil para enfrentar a Bragantino por el duelo de vuelta de los 16avos de final de la Copa Sudamericana 2026 el próximo miércoles 29 de julio a las 7.30 p. m. (hora peruana) desde el Estadio Nabi Abi Chedid, Bragança Paulista.