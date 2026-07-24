Sporting Cristal vs Melgar EN VIVO por el Torneo Clausura 2026: horario, dónde ver y pronóstico

Momento de ver un partidazo entre Sporting Cristal vs Melgar por la fecha 2 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Este cotejo de alto nivel se jugará en el Estadio Monumental de la UNSA de Arequipa, el cual está programado para el sábado 25 de julio a partir de las 8.00 p. m. La transmisión de los 90 minutos se verá por la señal en vivo de L1 MAX.

FBC Melgar y Sporting Cristal protagonizarán uno de los encuentros más atractivos de la segunda jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1. El conjunto arequipeño llega fortalecido tras un inicio positivo de campeonato y con el objetivo de hacer respetar su condición de local en el Estadio Monumental de la UNSA, una plaza donde suele imponer condiciones gracias a la intensidad de su juego y al respaldo de su afición. Los celestes, por su parte, también arrancaron el certamen con el pie derecho y buscarán sumar un triunfo de peso fuera de casa para consolidarse desde las primeras fechas en la pelea por el título.

El duelo enfrenta a dos planteles llamados a luchar por los primeros lugares del Torneo Clausura, por lo que los tres puntos adquieren un valor especial pese a tratarse del inicio del torneo. Melgar intentará sacar provecho de la altura de Arequipa y del conocimiento de su escenario habitual para presionar desde el primer minuto, mientras que Sporting Cristal apostará por el buen trato del balón, la posesión y la eficacia en ataque para contrarrestar las dificultades que representa jugar a más de 2.300 metros sobre el nivel del mar.

Se espera un compromiso de alta intensidad y con pasajes de buen fútbol entre dos equipos acostumbrados a proponer. La exigencia física será un factor determinante en los 90 minutos, especialmente en la recta final, donde la altura podría inclinar la balanza. Con dos clubes que iniciaron el Clausura con confianza y que aspiran a ser protagonistas durante toda la temporada, el choque en el Monumental de la UNSA promete emociones, ritmo y un duelo táctico de principio a fin.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs Melgar?

El partido entre Sporting Cristal vs Melgar por la segunda fecha del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 se jugará el sábado 25 de julio en el Estadio Monumental de la UNSA en Arequipa. Ambos elencos necesitan de la victoria para seguir entre los primeros lugares del certamen.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Melgar?

Este choque entre celestes y rojinegros inicia a partir de las 8.00 p. m. De igual manera, te mostramos los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 7.00 p. m.

Perú, Ecuador, Colombia: 8.00 p. m.

Venezuela, Chile, Bolivia: 9.00 p. m.

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Sporting Cristal vs Melgar?

La transmisión del partido entre Sporting Cristal vs Melgar se verá por la señal en vivo de L1 MAX a través de los operadores de Movistar TV, DirecTV, Best Cable y Win.

Melgar anuncia partido ante Sporting Cristal.

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs Melgar

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva, Juan González, Ian Wisdom, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Irven Ávila, Maxloren Castro y Hernán Barcos.

Melgar: Jorge Cabezudo, Matías Lazo, Juan Escobar, Leonel González, Nelson Cabanillas, Kevin Minda, Walter Tandazo, Cristian Bordacahar, Nicolás Quagliata, Matías Zegarra y Bernardo Cuesta.

Sporting Cristal vs Melgar: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Melgar se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en Arequipa. Dicho ello, te mostramos las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS MELGAR EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 1.72 3.60 4.55 Betano 1.72 3.80 4.65 Bet365 1.67 3.60 4.75 1XBet 1.70 3.80 4.52 Caliente 1.70 3.55 4.75

Sporting Cristal vs Melgar: historial y estadísticas