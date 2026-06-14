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¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026 y dónde ver el debut del elenco charrúa?

Este lunes 15 de noviembre, Uruguay se enfrentará a Arabia Saudí en el Mundial 2026, en un esperado debut de la selección celeste. El partido se celebrará en el Hard Rock Stadium de Miami.

Antonio Vidal
¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026?. Foto: composición Líbero
¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026?. Foto: composición Líbero
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Este lunes 15 de noviembre se disputará un partidazo entre Uruguay y Arabia Saudí, que se verán las caras en Estados Unidos por el inicio del Grupo H del Mundial 2026. El duelo genera gran expectativa por el debut del elenco sudamericano, que espera conseguir sus tres primeros puntos en el certamen. En esta nota conocerás los horarios para ver el compromiso y los canales de TV confirmados.

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¿A qué hora juega Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026?

Uruguay se enfrentará a Arabia Saudita este lunes a las 3.00 p. m. (hora peruana) en el Hard Rock Stadium de Miami. A continuación, conoce los horarios para otros países.

  • Perú, Colombia, Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 4.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 5.00 p. m.
  • México (CDMX): 2.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami): 4.00 p. m.
  • España: 10.00 p. m.

¿Dónde ver Uruguay vs Arabia Saudita por Mundial 2026?

Los hinchas uruguayos podrán ver el estreno de la Celeste frente a Arabia Saudita por señal abierta mediante Canal 5. Asimismo, el compromiso será transmitido por DSports en televisión por suscripción y también podrá seguirse vía streaming a través de DGO, Antel TV y Paramount+.

  • Argentina: TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports Bolivia, Entel TV
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, CazéTV, N Sports, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Disney+ Premium, Paramount+
  • Ecuador: Teleamazonas, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Paraguay: GEN, Trece
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Uruguay: Canal 5, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Inter
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Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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