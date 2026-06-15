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Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?
Irán vs. Nueva Zelanda chocan este lunes por la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.
Irán vs. Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio, en el SoFi Stadium de California, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este encuentro.
PUEDES VER: Partidos de hoy, lunes 15 de junio EN VIVO: programación, horarios y dónde ver el Mundial 2026
Irán vs. Nueva Zelanda: horario del partido
Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y no quieres perderte el compromiso entre Irán vs. Nueva Zelanda, por la primera fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en distintos países:
- México y Centroamérica: 19.00 h
- Perú: 20.00 h
- Colombia: 20.00 h
- Ecuador: 20.00 h
- Bolivia: 21.00 h
- Chile: 21.00 h
- Venezuela: 21.00 h
- Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 21.00 h
- Argentina: 22.00 h
- Brasil: 22.00 h
- Paraguay: 22.00 h
- Uruguay: 22.00 h
- España: 03.00 h (del martes 16)
¿Dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda?
- Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports DGO
- Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
- Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
- Brasil: Cazé TV
- Paraguay: Unicanal
- México: VIX Premium
- Centroamérica: Tigo Sports y FOX
- Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
- España: Movistar Plus y DAZN
Irán vs. Nueva Zelanda por el grupo G del Mundial 2026
Será la primera vez en la historia que las selecciones de Irán y Nueva Zelanda se vean las caras en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con la conformación del grupo G, ambos países tienen buenas opciones de clasificar a las siguientes instancias, debido a que tendrán oponentes sin mucho renombre a nivel internacional, como Bélgica y Egipto.
En medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, los jugadores iraníes llegan a este Mundial con la confianza de obtener tres victorias consecutivas en sus recientes partidos amistosos. Por su parte, los neozelandeses vuelven a una Copa del Mundo después de 16 años y querrán romper la mala racha de no haber ganado ningún encuentro en esta competición internacional.
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