Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Irán vs. Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio, en el SoFi Stadium de California, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este encuentro.

Irán vs. Nueva Zelanda: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y no quieres perderte el compromiso entre Irán vs. Nueva Zelanda, por la primera fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

México y Centroamérica: 19.00 h

Perú: 20.00 h

Colombia: 20.00 h

Ecuador: 20.00 h

Bolivia: 21.00 h

Chile: 21.00 h

Venezuela: 21.00 h

Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 21.00 h

Argentina: 22.00 h

Brasil: 22.00 h

Paraguay: 22.00 h

Uruguay: 22.00 h

España: 03.00 h (del martes 16)

¿Dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda?

Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports DGO

Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO

Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol

Brasil: Cazé TV

Paraguay: Unicanal

México: VIX Premium

Centroamérica: Tigo Sports y FOX

Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1

España: Movistar Plus y DAZN

Irán vs. Nueva Zelanda por el grupo G del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Irán y Nueva Zelanda se vean las caras en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con la conformación del grupo G, ambos países tienen buenas opciones de clasificar a las siguientes instancias, debido a que tendrán oponentes sin mucho renombre a nivel internacional, como Bélgica y Egipto.

En medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, los jugadores iraníes llegan a este Mundial con la confianza de obtener tres victorias consecutivas en sus recientes partidos amistosos. Por su parte, los neozelandeses vuelven a una Copa del Mundo después de 16 años y querrán romper la mala racha de no haber ganado ningún encuentro en esta competición internacional.