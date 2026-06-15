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Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026: ¿a qué hora juegan y dónde ver?

Irán vs. Nueva Zelanda chocan este lunes por la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite EN VIVO.

Jostein Canales
Irán y Nueva Zelanda juegan este lunes por la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026.
Irán y Nueva Zelanda juegan este lunes por la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. | Foto: Composición de Libero
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Irán vs. Nueva Zelanda se enfrentan este lunes 15 de junio, en el SoFi Stadium de California, en un partido correspondiente a la fecha 1 del grupo G del Mundial 2026. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en diversos países y dónde podrás ver EN VIVO las incidencias de este encuentro.

Revisa la agenda de los partidos de este lunes 15 de junio.

PUEDES VER: Partidos de hoy, lunes 15 de junio EN VIVO: programación, horarios y dónde ver el Mundial 2026

Irán vs. Nueva Zelanda: horario del partido

Si te gusta ver los partidos del Mundial 2026 y no quieres perderte el compromiso entre Irán vs. Nueva Zelanda, por la primera fecha del grupo G, aquí te mostramos los horarios en distintos países:

  • México y Centroamérica: 19.00 h
  • Perú: 20.00 h
  • Colombia: 20.00 h
  • Ecuador: 20.00 h
  • Bolivia: 21.00 h
  • Chile: 21.00 h
  • Venezuela: 21.00 h
  • Estados Unidos (Washington, Nueva York y Miami): 21.00 h
  • Argentina: 22.00 h
  • Brasil: 22.00 h
  • Paraguay: 22.00 h
  • Uruguay: 22.00 h
  • España: 03.00 h (del martes 16)

¿Dónde ver Irán vs. Nueva Zelanda?

  • Perú, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay y Venezuela: DIRECTV Sports DGO
  • Argentina: TyC Sports, DIRECTV Sports y DGO
  • Bolivia: Tigo Sports y Entel Gol
  • Brasil: Cazé TV
  • Paraguay: Unicanal
  • México: VIX Premium
  • Centroamérica: Tigo Sports y FOX
  • Estados Unidos: Telemundo y Fox Sports 1
  • España: Movistar Plus y DAZN

Irán vs. Nueva Zelanda por el grupo G del Mundial 2026

Será la primera vez en la historia que las selecciones de Irán y Nueva Zelanda se vean las caras en la máxima fiesta del fútbol. De acuerdo con la conformación del grupo G, ambos países tienen buenas opciones de clasificar a las siguientes instancias, debido a que tendrán oponentes sin mucho renombre a nivel internacional, como Bélgica y Egipto.

En medio de la guerra entre Irán y Estados Unidos, los jugadores iraníes llegan a este Mundial con la confianza de obtener tres victorias consecutivas en sus recientes partidos amistosos. Por su parte, los neozelandeses vuelven a una Copa del Mundo después de 16 años y querrán romper la mala racha de no haber ganado ningún encuentro en esta competición internacional.

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Jostein Canales
AUTOR: Jostein Canales

Analista SEO y redactor de la sección fútbol y deportes del Diario Libero. Más de 10 años de experiencia en el periodismo deportivo y social media.

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