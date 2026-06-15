¿A qué hora juega Irak vs Noruega, canal de transmisión y dónde ver partido del Mundial 2026?

La selección de Noruega pondrá en marcha su participación en el Mundial 2026 cuando enfrente a Irak por la primera jornada del Grupo I. El conjunto escandinavo buscará imponer su favoritismo en su regreso a una Copa del Mundo, mientras que el cuadro asiático intentará sorprender en uno de los encuentros más atractivos de la fecha.

¿A qué hora juegan Irak vs Noruega?

Perú, Colombia y Ecuador: 5.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 6.00 p. m.

Chile, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 7.00 p. m.

México: 4.00 p. m.

Estados Unidos (Miami): 6.00 p. m.

España: 12.00 a. m. (miércoles 17)

¿Dónde ver Irak vs Noruega EN VIVO?

El partido entre Irak y Noruega será transmitido en Sudamérica por DSports. Además, los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la plataforma de streaming DGO, que ofrecerá todas las incidencias del debut de ambas selecciones en el Mundial 2026.

¿Cómo llegan Irak y Noruega?

El equipo dirigido por Stale Solbakken llega con una generación que ha despertado grandes expectativas. Erling Haaland será la principal carta de gol, acompañado por figuras como Martin Odegaard y Alexander Sorloth, quienes buscarán darle a Noruega un estreno exitoso en la cita mundialista.

Irak vs Noruega se enfrentarán este martes 16 de junio.

Irak, por su parte, afronta el torneo con la ilusión de convertirse en una de las revelaciones del campeonato. La escuadra asiática consiguió su clasificación tras una destacada campaña en las eliminatorias y espera sumar sus primeros puntos frente a uno de los favoritos del grupo.

El compromiso se disputará en el Gillette Stadium de Foxborough y representa una oportunidad importante para ambas selecciones de comenzar con buen pie su camino hacia los octavos de final. Mientras Noruega aspira a confirmar su candidatura, Irak intentará aprovechar cualquier oportunidad para complicar a los europeos.

Irak vs Noruega: posibles alineaciones

Irak: Ahmed Basil; Merchas Doski, Akam Hashim, Zaid Tahseen, Hussein Ali; Aimar Sher, Amir Al Ammari, Ibrahim Bayesh, Youssef Amyn; Aymen Hussein y Ali Al Hamadi.

Noruega: Orjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjorn Heggem, David Moller Wolfe; Oscar Bobb, Sander Berge, Martin Odegaard, Antonio Nusa; Erling Haaland y Alexander Sorloth.

Irak vs Noruega pronóstico: apuestas y cuotas