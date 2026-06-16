0
EN VIVO
Francia vs Senegal por el Mundial 2026
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

¿A qué hora juega Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026 y dónde ver el duelo por el grupo L?

Inglaterra y Croacia se enfrentarán este miércoles 17 de junio en el inicio del Grupo L del Mundial 2026. Ambas selecciones buscan el primer lugar en un grupo competitivo.

Antonio Vidal
Programación de horarios para el partido entre Inglaterra vs. Croacia. Foto: composición Líbero
Programación de horarios para el partido entre Inglaterra vs. Croacia. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

Este miércoles 17 de junio, Inglaterra se enfrentará a Croacia en lo que será el inicio de la jornada del Grupo L del Mundial 2026. Ambas selecciones, consideradas candidatas para avanzar de ronda, buscarán quedarse con el primer lugar de una zona que promete ser muy disputada.

Para este encuentro, tanto ingleses como croatas llegan con un rendimiento similar, por lo que se espera un partido parejo que podría definirse por la mínima diferencia.

Vozinha se convirtió en figura del partido entre Cabo Verde vs España

PUEDES VER: ¿Quién es Vozinha, el arquero de Cabo Verde que detuvo a la poderosa selección española con 40 años?

¿A qué hora juega Inglaterra vs Croacia?

Este encuentro se disputará este miércoles 17 de junio y podrá seguirse desde las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países de Sudamérica. El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium, recinto con capacidad para 70.649 espectadores.

  • Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
  • Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.
Así luciría el AT&T Stadium

Así luciría el AT&T Stadium

¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia?

El partido entre Inglaterra y Croacia será transmitido por las señales de DSports, DGO, DAZN y Paramount+. Además, podrás seguir todas las incidencias, los goles y el minuto a minuto a través de Diario Líbero.

  • Argentina: TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+.
  • Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV.
  • Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Disney+ Premium, CazéTV.
  • Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+.
  • Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Paramount+.
  • Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Paramount+.
  • Paraguay: GEN, Trece.
  • Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360.
  • Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Canal 5, Paramount+.
  • Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Eleveninter.

Inglaterra vs Croacia: Últimos resultados

  • 13-06-21 | Inglaterra 1-0 Croacia
  • 18-11-18 | Inglaterra 2-1 Croacia
  • 12-10-18 | Croacia 0-0 Inglaterra
Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, martes 16 de junio: programación y canales de los encuentros EN VIVO

  2. Francia vs. Senegal EN VIVO HOY: a qué hora juegan, dónde ver y alineaciones

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano