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¿A qué hora juega Inglaterra vs Croacia por el Mundial 2026 y dónde ver el duelo por el grupo L?
Inglaterra y Croacia se enfrentarán este miércoles 17 de junio en el inicio del Grupo L del Mundial 2026. Ambas selecciones buscan el primer lugar en un grupo competitivo.
Este miércoles 17 de junio, Inglaterra se enfrentará a Croacia en lo que será el inicio de la jornada del Grupo L del Mundial 2026. Ambas selecciones, consideradas candidatas para avanzar de ronda, buscarán quedarse con el primer lugar de una zona que promete ser muy disputada.
Para este encuentro, tanto ingleses como croatas llegan con un rendimiento similar, por lo que se espera un partido parejo que podría definirse por la mínima diferencia.
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¿A qué hora juega Inglaterra vs Croacia?
Este encuentro se disputará este miércoles 17 de junio y podrá seguirse desde las 3.00 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países de Sudamérica. El partido se llevará a cabo en el AT&T Stadium, recinto con capacidad para 70.649 espectadores.
- Perú, Colombia y Ecuador: 3.00 p. m.
- Bolivia y Venezuela: 4.00 p. m.
- Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 5.00 p. m.
Así luciría el AT&T Stadium
¿Dónde ver Inglaterra vs Croacia?
El partido entre Inglaterra y Croacia será transmitido por las señales de DSports, DGO, DAZN y Paramount+. Además, podrás seguir todas las incidencias, los goles y el minuto a minuto a través de Diario Líbero.
- Argentina: TyC Sports, Telefe, DIRECTV Sports, DGO, TyC Sports Play, Disney+ Premium, Paramount+.
- Bolivia: Red Uno, Unitel, Tigo Sports, Entel TV.
- Brasil: SporTV, Globo, Globoplay, SBT, Disney+ Premium, CazéTV.
- Chile: Chilevisión, DIRECTV Sports, DGO, Disney+ Premium, Paramount+.
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports, DGO, Win Play, Paramount+.
- Ecuador: DIRECTV Sports, DGO, Teleamazonas, Paramount+.
- Paraguay: GEN, Trece.
- Perú: DIRECTV Sports, DGO, América Televisión, América TVGO, Paramount+, TV 360.
- Uruguay: DIRECTV Sports, DGO, AUF TV, Canal 5, Paramount+.
- Venezuela: DIRECTV Sports, DGO, Eleveninter.
Inglaterra vs Croacia: Últimos resultados
- 13-06-21 | Inglaterra 1-0 Croacia
- 18-11-18 | Inglaterra 2-1 Croacia
- 12-10-18 | Croacia 0-0 Inglaterra
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