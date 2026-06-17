¡Hecho insólito en el Mundial 2026! Hinchas uruguayos buscaron sus objetos personales en la basura

El Mundial 2026 sigue generando polémica, pero fuera de los estadios. Antes del inicio del certamen, se cuestionó mucho a las sedes que albergan este megaevento deportivo, sobre todo a Estados Unidos, que, debido a sus políticas, ha generado gran repercusión a nivel internacional, aunque la FIFA tampoco ha estado ajena a las críticas. En este contexto, luego del partido entre Uruguay y Arabia Saudí, se vivió otro triste momento.

Hinchas uruguayos buscaron sus objetos personales en la basura

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a aficionados charrúas junto a colombianos que asistieron a este encuentro buscando entre la basura. Según indican, trataban de encontrar sus pertenencias, ya que no les permitieron ingresar con sus carteras y, confiando en las autoridades presentes en el Hard Rock Stadium, recinto donde se disputó el partido, las dejaron en el lugar que les indicaron.

“No nos dejaron entrar con la cartera de mi esposa y se supone que nos la iban a cuidar, pero no esta, nos dijeron que la buscáramos aquí (en la basura)”, detalló, preocupado, uno de los entrevistados.

Pero esto no fue todo, sino que también les dijeron que fueran antes de las 11 de la noche; sin embargo, a pesar de ir horas antes, no encontraron sus objetos. “Mi hija dejo su cartera y nos dijeron que podíamos regresar antes de las 11 de la noche y todo iba a estar en su lugar, que era en la esquina y cuando fuimos el de seguridad no estaba y nos dijeron que estaba aquí en la basura y nadie responde”, declaró una mujer que también se encontraba buscando sus pertenencias.

Esta situación a generado una gran indignación en redes sociales, pues varios aficionados se muestran preocupados, aunque algunos lograron recuperar sus cosas, seguramente otros no corrieron con la misma suerte y como detallan no les ha brindado la ayuda correspondiente.