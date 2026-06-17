0
EN DIRECTO
Portugal vs Congo por el Mundial 2026: Debut de 'CR7'
Fondo mundial 2026


INICIONOTICIASEXPLORAR PAÍSESPRONOSTICADORCALENDARIOicon cupLA POLLA LIBERO

¡Hecho insólito en el Mundial 2026! Hinchas uruguayos buscaron sus objetos personales en la basura

Un nuevo escándalo vuelve a manchar el Mundial 2026, luego de que se viralizara en redes sociales un video de hinchas buscando sus objetos entre la basura...

Antonio Vidal
Hinchas tuvieron que buscar sus pertenencias en las basura. Foto: composición Líbero
Hinchas tuvieron que buscar sus pertenencias en las basura. Foto: composición Líbero
COMPARTIR

El Mundial 2026 sigue generando polémica, pero fuera de los estadios. Antes del inicio del certamen, se cuestionó mucho a las sedes que albergan este megaevento deportivo, sobre todo a Estados Unidos, que, debido a sus políticas, ha generado gran repercusión a nivel internacional, aunque la FIFA tampoco ha estado ajena a las críticas. En este contexto, luego del partido entre Uruguay y Arabia Saudí, se vivió otro triste momento.

Portugal vs Congo EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026.

PUEDES VER: Portugal vs Congo EN VIVO HOY con Cristiano Ronaldo por el Mundial 2026: dónde ver y horarios

Hinchas uruguayos buscaron sus objetos personales en la basura

En redes sociales se viralizó un video en el que se puede ver a aficionados charrúas junto a colombianos que asistieron a este encuentro buscando entre la basura. Según indican, trataban de encontrar sus pertenencias, ya que no les permitieron ingresar con sus carteras y, confiando en las autoridades presentes en el Hard Rock Stadium, recinto donde se disputó el partido, las dejaron en el lugar que les indicaron.

No nos dejaron entrar con la cartera de mi esposa y se supone que nos la iban a cuidar, pero no esta, nos dijeron que la buscáramos aquí (en la basura)”, detalló, preocupado, uno de los entrevistados.

Pero esto no fue todo, sino que también les dijeron que fueran antes de las 11 de la noche; sin embargo, a pesar de ir horas antes, no encontraron sus objetos. “Mi hija dejo su cartera y nos dijeron que podíamos regresar antes de las 11 de la noche y todo iba a estar en su lugar, que era en la esquina y cuando fuimos el de seguridad no estaba y nos dijeron que estaba aquí en la basura y nadie responde”, declaró una mujer que también se encontraba buscando sus pertenencias.

Esta situación a generado una gran indignación en redes sociales, pues varios aficionados se muestran preocupados, aunque algunos lograron recuperar sus cosas, seguramente otros no corrieron con la misma suerte y como detallan no les ha brindado la ayuda correspondiente.

Ingresa, participa y gana grandes premios con la polla Mundialista de Libero.logo-libero-mundial
Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

google iconPrefiero a Libero en Google
Lo más visto

  1. Partidos del Mundial HOY, miércoles 17 de junio: programación, resultados y dónde ver EN VIVO

  2. Portugal vs. RD Congo EN VIVO HOY: minuto a minuto con Cristiano Ronaldo

Álbum y Paquetón del Mundial 2026 Panini FIFA World Cup

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Panini

Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura o Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano