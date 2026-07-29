CONAR publicó los audios del polémico gol de Gianluca Lapadula con Universitario ante Cusco FC

La Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) hizo públicos los audios del VAR de la polémica acción que antecedió al gol de Gianluca Lapadula en la victoria de Universitario de Deportes sobre Cusco FC por la segunda jornada del Torneo Clausura, una jugada que generó un intenso debate tras el compromiso disputado en el Estadio Monumental.

CONAR publicó los audios del gol de Gianluca Lapadula con Universitario ante Cusco FC

El tanto de Lapadula significó su primer gol oficial con Universitario y terminó dándole el triunfo al conjunto merengue en los minutos finales. Sin embargo, la celebración quedó envuelta en la controversia debido a una posible infracción ocurrida segundos antes de la anotación.

Tras revisar las imágenes, la CONAR concluyó que el gol debió ser anulado, ya que existió una falta previa de Juan Manuel Requena sobre Miguel Silveira durante la recuperación del balón, una acción que el VAR no interpretó correctamente al momento de analizar la jugada.

En el audio difundido por la entidad, el árbitro VAR Pablo López reconoció el error cometido durante la revisión. "El VAR analiza bajo un contexto equivocado que el jugador no realiza una falta al recuperar el balón y considera de manera incorrecta que la situación no es suficiente para que el adversario caiga", se escucha en la explicación oficial, admitiendo que la decisión final fue incorrecta.

Gol de Gianluca Lapadula con Universitario ante Cusco FC

En el minuto 92 de la segunda parte, Lapadula capitalizó un preciso pase de Jordan Guivin para anotar un gol de gran factura y decretar el 2-1 de Universitario ante Cusco FC.