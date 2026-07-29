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Cienciano vs Lanús por Copa Sudamericana 2026

Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Lanús por la Copa Sudamericana 2026

A los 6 minutos del primer tiempo, Carlos Garcés apareció para marcar el 1-0 de Cienciano sobre Lanús en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.

Luis Blancas
Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Lanús
Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Lanús | Composición: Líbero
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Cienciano y Lanús disputan el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En ese contexto, el delantero Carlos Garcés surgió para anotar el 1-0 a favor del equipo peruano y darle, por ahora, la ventaja a su club.

Cienciano vs. Lanús juegan EN VIVO HOY por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026.

PUEDES VER: Cienciano vs. Lanús EN VIVO HOY por ESPN: transmisión del partido

Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Lanús por los 16avos de la Copa Sudamericana 2026

A los 6 minutos del primer tiempo, Garcés conectó un centro preciso de Cristian Souza y definió para marcar el descuento de Cienciano en el marcador global, después de ir cayendo 2-0 en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Sudamericana.

Con esta anotación, el atacante ecuatoriano festejó junto a sus compañeros una conquista que los aproxima a la clasificación para los octavos de final del torneo internacional sudamericano.

Así fue el gol de Carlos Garcés para Cienciano sobre Lanús

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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