- Hoy:
- Partidos de hoy
- Bragantino vs Cristal
- Cienciano vs Lanús
- Alianza Lima
- Universitario
- Programación fecha 3
- Fichajes vóley
Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Lanús por la Copa Sudamericana 2026
A los 6 minutos del primer tiempo, Carlos Garcés apareció para marcar el 1-0 de Cienciano sobre Lanús en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, en Cusco.
Cienciano y Lanús disputan el encuentro de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega. En ese contexto, el delantero Carlos Garcés surgió para anotar el 1-0 a favor del equipo peruano y darle, por ahora, la ventaja a su club.
Carlos Garcés anotó el 1-0 de Cienciano sobre Lanús por los 16avos de la Copa Sudamericana 2026
A los 6 minutos del primer tiempo, Garcés conectó un centro preciso de Cristian Souza y definió para marcar el descuento de Cienciano en el marcador global, después de ir cayendo 2-0 en el duelo de vuelta de los dieciseisavos de final de la Sudamericana.
Con esta anotación, el atacante ecuatoriano festejó junto a sus compañeros una conquista que los aproxima a la clasificación para los octavos de final del torneo internacional sudamericano.
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50