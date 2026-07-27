¿A qué hora juega Cienciano vs Lanús y dónde ver por la Copa Sudamericana 2026?

Cienciano quiere darle la vuelta y clasificar a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Papá no pudo sacar un resultado positivo en el encuentro de ida y perdió por 2-1 ante Lanús en Argentina por los playoffs pese a que jugaron con un hombre de más en el segundo tiempo.

Watson abrió el marcador a los 35 minutos a favor del actual campeón de la Copa Sudamericana y después Besozzi vio la tarjeta roja de manera directa por una dura entrada. No obstante, el Granate aumentó la ventaja en los descuentos por medio de Carrera. Ahora, Cienciano deberá igualar este marcador para pensar en los penales o deberá ganarle por más de dos tantos para clasificar de manera directa en la Copa Sudamericana 2026. Aquí podrás revisar todo acerca del Cienciano vs Lanús en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿Cuándo juegan Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026?

El partido entre Cienciano vs Lanús por la vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 está pactado para el miércoles 29 de julio en el Inca Garcilaso de la Vega.

¿A qué hora juegan Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026?

El duelo entre Cienciano vs Lanús está pactado para que empiece a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora argentina).

¿Dónde ver Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026?

La transmisión del Cienciano vs Lanús estará a cargo del canal ESPN y la plataforma de streaming Disney+ para toda Sudamérica.

Precio de las entradas del Cienciano vs Lanús por la Copa Sudamericana 2026

Las entradas para el partido entre Cienciano y Lanús van desde los 15 hasta los 150 soles y pueden ser adquiridas en la página web de Joinnus.

Niños: S/15,00

Norte: S/35,00

Sur: S/65,00

Oriente: S/60,00

Occidente: S/150,00

Precio de las entradas.

¿Qué necesita Cienciano para clasificar en la Copa Sudamericana 2026?