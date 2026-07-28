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Partidos de hoy, miércoles 29 de julio: horarios y canales para ver fútbol GRATIS

Este miércoles 29 de julio se disputan emocionantes partidos a nivel mundial, con encuentros destacados en la Copa Sudamericana y la clasificación a la Champions League.

Wilfredo Inostroza
Partidos de hoy, miércoles 29 de julio
Partidos de hoy, miércoles 29 de julio | Composición: Líbero
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Este miércoles 29 de julio se vienen vibrantes partidos alrededor del planeta. Por ello, a continuación te brindamos la agenda completa con los principales encuentros que se disputan. Se nos vienen duelos por la Copa Sudamericana, clasificación a la Champions League y otras competiciones.

Pedro Gallese jugará con figura de la selección de Colombia en Deportivo Cali

PUEDES VER: Pedro Gallese jugará con histórico delantero de la selección de Colombia en Deportivo Cali

Partidos de hoy por Copa Sudamericana

HorariosPartidosCanales
17:00Vasco Da Gama vs Independiente MedellínDSports, DGO
19:30RB Bragantino vs Sporting CristalDSports, DGO
19:30Cienciano vs LanúsESPN 2, Disney Plus

Partidos de hoy por Champions League (Clasificación)

HorariosPartidosCanales
10:00Kairat Almaty vs Omonia-
11:00Kauno Zalgiris vs Klaksvik-
12:00Lech Poznan vs Aarhus-
12:30H. Beer Sheva vs Vikingur Reykjavik-
12:30Univ. Craiova vs Levski-
13:00Estrella Roja vs Larne-
13:00Gornik Zabrze vs Fenerbahçe-
13:15Slovan Bratislava vs Iberia 1999-

Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina

HorariosPartidosCanales
17:30Barracas Central vs AldosiviESPN, Disney+
17:30Defensa y Justicia vs Deportivo RiestraTyC Sports, HBO MAX
19:30Gimnasia LP vs River PlateESPN 2, ESPN Premium, Disney+
19:30Instituto vs PlatenseTyC Sports

Partidos de hoy por Brasileirao

HorariosPartidosCanales
17:30Internacional vs FlamengoFanatiz
17:30Mirassol vs RemoFanatiz
19:30Fluminense vs BahíaFanatiz
19:30Vitória vs PalmeirasFanatiz

Partidos de hoy por Copa Colombia

HorariosPartidosCanales
17:00Inter Palmira vs Inter BogotáFanatiz
17:30Barranquilla vs JuniorWin+, Win Play
20:00Real Cartagena vs América de CaliWin+, Win Play

Partidos de hoy por Copa Ecuador

HorariosPartidosCanales
15:00Gualaceo vs MacaráDSports, DGO
19:00Independiente del Valle vs MantaDSports, DGO

Partidos de hoy por Conference League (Clasificación)

09:30Dukagjini vs Lugano-
12:00Copenhague vs Polissya Zhytomyr-
13:30SK Rapid vs FC Santa Coloma-
Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

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