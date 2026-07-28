Partidos de hoy, miércoles 29 de julio: horarios y canales para ver fútbol GRATIS
Este miércoles 29 de julio se disputan emocionantes partidos a nivel mundial, con encuentros destacados en la Copa Sudamericana y la clasificación a la Champions League.
Este miércoles 29 de julio se vienen vibrantes partidos alrededor del planeta. Por ello, a continuación te brindamos la agenda completa con los principales encuentros que se disputan. Se nos vienen duelos por la Copa Sudamericana, clasificación a la Champions League y otras competiciones.
PUEDES VER: Pedro Gallese jugará con histórico delantero de la selección de Colombia en Deportivo Cali
Partidos de hoy por Copa Sudamericana
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Vasco Da Gama vs Independiente Medellín
|DSports, DGO
|19:30
|RB Bragantino vs Sporting Cristal
|DSports, DGO
|19:30
|Cienciano vs Lanús
|ESPN 2, Disney Plus
Partidos de hoy por Champions League (Clasificación)
|Horarios
|Partidos
|Canales
|10:00
|Kairat Almaty vs Omonia
|-
|11:00
|Kauno Zalgiris vs Klaksvik
|-
|12:00
|Lech Poznan vs Aarhus
|-
|12:30
|H. Beer Sheva vs Vikingur Reykjavik
|-
|12:30
|Univ. Craiova vs Levski
|-
|13:00
|Estrella Roja vs Larne
|-
|13:00
|Gornik Zabrze vs Fenerbahçe
|-
|13:15
|Slovan Bratislava vs Iberia 1999
|-
Partidos de hoy por Liga Profesional Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Barracas Central vs Aldosivi
|ESPN, Disney+
|17:30
|Defensa y Justicia vs Deportivo Riestra
|TyC Sports, HBO MAX
|19:30
|Gimnasia LP vs River Plate
|ESPN 2, ESPN Premium, Disney+
|19:30
|Instituto vs Platense
|TyC Sports
Partidos de hoy por Brasileirao
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:30
|Internacional vs Flamengo
|Fanatiz
|17:30
|Mirassol vs Remo
|Fanatiz
|19:30
|Fluminense vs Bahía
|Fanatiz
|19:30
|Vitória vs Palmeiras
|Fanatiz
Partidos de hoy por Copa Colombia
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Inter Palmira vs Inter Bogotá
|Fanatiz
|17:30
|Barranquilla vs Junior
|Win+, Win Play
|20:00
|Real Cartagena vs América de Cali
|Win+, Win Play
Partidos de hoy por Copa Ecuador
|Horarios
|Partidos
|Canales
|15:00
|Gualaceo vs Macará
|DSports, DGO
|19:00
|Independiente del Valle vs Manta
|DSports, DGO
Partidos de hoy por Conference League (Clasificación)
|09:30
|Dukagjini vs Lugano
|-
|12:00
|Copenhague vs Polissya Zhytomyr
|-
|13:30
|SK Rapid vs FC Santa Coloma
|-
¡Vamos al Circo!
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
GRAN CIRCO DE UCRANIA
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco
PRECIOS/ 32.00
CIRCO DE LAS ESTRELLAS
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel
PRECIOS/ 17.90
CIRCO MISTICO CONDOR
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21
PRECIOS/ 38.50