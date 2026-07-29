Atención: CONAR definió árbitros para el Universitario vs Cienciano en Cusco por el Clausura 2026

Todo va quedando listo para el partido entre Universitario vs Cienciano en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. Dada la importancia de este cotejo, CONAR anunció los árbitros responsables para estos 90 minutos que seguirán millones de aficionados.

Árbitros del Universitario vs Cienciano por el Torneo Clausura 2026

Se pudo conocer que el partido de Universitario vs Cienciano en Cusco tendrá al juez FIFA Bruno Pérez como principal en el Estadio Inca Garcilaso de La Vega. Asimismo, en el VAR estará a cargo del árbitro Diego Haro, por lo que ya están totalmente definidas las personas que impartirán justicia en el choque entre cremas y cusqueños.

En lo que va del año 2026, Bruno Pérez ha estado a cargo de dos partidos de Universitario de Deportes en el Torneo Clausura. En ninguno de ellos se dio un triunfo para los cremas: Melgar en Arequipa (2-1) y Sport Boys en el Callao (0-0). Una estadística que genera alarma en la afición merengue.

Bruno Pérez como árbitro principal y Diego Haro en el VAR para el Universitario vs Cienciano.

Fuera de ello, Universitario viene trabajando día a día para llegar en óptimas condiciones al partido que se afrontará en la altura de Cusco. Como se sabe, Cienciano tendrá actividad a mitad de semana por su partido de Copa Sudamericana ante Lanús de Argentina, por lo que el elenco llegará algo desgastado para recibir a los cremas.

Actualmente, Universitario de Deportes es uno de los equipos que tiene puntaje perfecto en este arranque del Torneo Clausura 2026 con seis unidades, por lo que ahora visitará una plaza sumamente complicada, en la que solo valen los tres puntos para sostenerse en lo más alto y recortar distancias en el Acumulado.

Cienciano vs Universitario: día, hora y canal por el Torneo Clausura 2026

El partido entre Cienciano vs Universitario por la fecha 3 del Torneo Clausura 2026 se llevará a cabo el próximo domingo 2 de agosto a partir de las 6.30 p. m. locales (11.30 p. m. GMT) con la transmisión de L1 MAX.