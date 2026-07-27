Con Piero Quispe y sus otros jales: el poderoso once de Universitario para ganar el Clausura

Universitario de Deportes comenzó con el pie derecho el Torneo Clausura, certamen que es su última bala si quiere conquistar el tetracampeonato. Por eso, más allá de algunas salidas, en la 'U' han concretado varios refuerzos para este segundo semestre y Piero Quispe es el más reciente y uno de los más mediáticos.

Tras su paso por México y el fútbol de Australia, el volante de 24 años volverá al club del que es hincha y con el que fue campeón nacional en 2023. En su retorno, todo apunta a que será un elemento importante en el esquema de Héctor Cúper.

Recordemos que además de Quispe, también llegaron Juan Manuel Requena, Jordan Guivin, Adrián Quiroz y Gianluca Lapadula. Eso sí, también se fueron elementos como Miguel Silveira, Martín Pérez Guedes, Sekou Gassama y José Carabalí.

Piero Quispe vuelve a Universitario de Deportes

Cabe señalar que Universitario todavía tiene un cupo de extranjero y en la directiva vienen evaluando si contratar un lateral, reforzar alguna otra posición o finalmente quedar con el plantel con el que ya cuentan.

Once de Universitario para el Clausura con sus refuerzos

Diego Romero; Andy Polo, Anderson Santamaría, Caín Fara, César Inga; Juan Manuel Requena, Piero Quispe, Jairo Concha, Lisandro Alzguaray; Gianluca Lapadula y Alex Valera.

Cabe señalar que en la banca también contará con elementos de recambio como José Rivera, Edison Flores, Héctor Fértoli, Adrián Quiroz, entre otros nombres importantes. La decisión final sobre los que jueguen será del entrenador.