Universitario cerca de renovarle 2 figuras claves del tricampeonato: "Proceso de concretar"

Universitario de Deportes empieza a trabajar de cara a su plantel para las próximas temporadas. En las últimas horas, el periodista Gustavo Peralta reveló que la institución crema aseguró a su goleador y renovó a Alex Valera por tres años. Pero ahí no quedarían más las extensiones, pues también confirmó que ya piensan en dos figuras claves que consiguieron el tricampeonato.

De acuerdo a la información brindada por el comunicador en el programa 'Hablemos de Max', la dirigencia de Franco Velazco está trabajando para renovar los contratos de Andy Polo y Jairo Concha, dos de las máximas figuras del plantel crema que consiguió el tricampeonato y que han marcado historia en la institución.

“Ahora la 'U' está en el proceso de concretar la renovación de Andy Polo y Jairo Concha”, señaló Peralta, quien había adelantado la noticia de Alex Valera: “Había mostrado su deseo de continuar en la 'U', de seguir haciendo más historia y llegar a los 100 goles. Ya ha renovado 3 años más”.

Recordemos que el nombre de Jairo Concha ha estado ligado a clubes del extranjero, pero no llegó ninguna buena oferta tanto para el jugador como para Universitario, por lo que finalmente decidieron continuar con su renovación.

Andy Polo y Jairo Concha están cerca de renovar sus contratos.

Números de Jairo Concha en Universitario

Desde su llegada al cuadro crema en 2024, Jairo Concha se volvió una figura clave y con Universitario de Deportes ha disputado 106 partidos entre el fútbol peruano y torneos internacionales, anotó 12 goles y dio 24 asistencias.

Números de Andy Polo en Universitario

Desde su llegada al cuadro crema en 2022, Andy Polo se convirtió en la máxima figura de Universitario en los últimos años y ha disputado 174 encuentros entre todos los torneos, anotó seis tantos y brindó 36 asistencias.