Piero Quispe y su objetivo con Universitario: “Primero ganar el Clausura y después el campeonato"

Piero Quispe volvió a jugar con Universitario de Deportes tras tres años desde su salida, y participó en el triunfo por 3-2 sobre FC Cajamarca, ingresando a los 72 minutos por Jairo Concha en la etapa complementaria.

El mediocampista de 25 años aprovechó su reestreno para afirmar sus objetivos en el club: ponerse a punto físicamente, ayudar al equipo en la recta final del Torneo Clausura 2026 y pelear por disputar una nueva final del campeonato nacional de la Liga 1.

Regreso positivo y enfoque en el Clausura

El volante destacó la importancia de empezar con una victoria en una plaza complicada y se mostró satisfecho con las sensaciones tras su regreso. “Muy feliz por el triunfo en una plaza difícil, ahora a enfocarnos en la siguiente fecha que será una final para nosotros”, declaró ante las cámaras de L1 MAX tras el compromiso.

Piero Quispe explicó que regresó al club con la intención de recuperar su mejor versión física y técnica. “Vine con el propósito de, primero ponerme bien físicamente, y a seguir entrenando para estar en mi mejor versión, agradezco a todos mis compañeros por el apoyo”, apuntó, y subrayó que el respaldo del plantel ha sido clave en su reintegración al equipo.

El técnico Héctor Cúper le pidió mantener la esencia de su juego antes de su ingreso: tener la pelota, pedirla y asumir protagonismo, además de colaborar con sus compañeros en un trámite exigente. Quispe informó que esas indicaciones marcaron su actuación en la segunda mitad y que busca estar disponible para cuando el entrenador lo requiera.

Objetivo colectivo: el Clausura y una nueva final

Más allá del reestreno individual, el futbolista dejó claro el objetivo colectivo. Señaló que Universitario primero debe asegurarse el Torneo Clausura para luego disputar el título nacional. "Tenemos un gran grupo, tenemos equipo para el objetivo: primero campeonar el Clausura y después el campeonato. Vamos partido a partido, es largo y es difícil que ahora se viene otra final", aseguró.

Quispe recordó que antes de su salida al extranjero en 2023 fue campeón con Universitario tras vencer a Alianza Lima en la final, y ahora confía en repetir esa experiencia. Además, recordó que restan enfrentamientos con los equipos de mayor jerarquía en la tabla y que esos duelos serán determinantes. “Todavía nos falta jugar con los de arriba, ahora nos toca con Los Chankas, que estamos a dos de ellos en el acumulado. Esperemos que con la bendición de Dios podamos lograr el Clausura y jugar una nueva final”, manifestó.

Con la victoria en el Estadio Héroes de San Ramón y el empate sin goles entre Deportivo Garcilaso y Cienciano, Universitario se ubicó quinto en la tabla del Torneo Clausura con 10 puntos, a uno del líder Alianza Lima; Melgar y Sporting Cristal también registran 10 unidades, por lo que la zona alta está muy apretada.