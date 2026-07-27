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Gianluca Lapadula dio fuerte calificativo a Universitario tras anotar su primer gol: "Es un..."

Gianluca Lapadula no se guardó nada y dio un fuerte calificativo a Universitario de Deportes luego de marcar su primer gol con el club crema en el Torneo Clausura 2026.

Luis Blancas
Gianluca Lapadula dio rotundo calificativo a Universitario de Deportes
Gianluca Lapadula dio rotundo calificativo a Universitario de Deportes | Composición: Líbero
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Gianluca Lapadula es el flamante fichaje de Universitario de Deportes de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y desde su primer partido oficial con el elenco crema ya anotó un gol ganándose el cariño de los hinchas. En medio de ello, el delantero salió al frente para dar un fuerte calificativo al club merengue.

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Gianluca Lapadula dio rotundo calificativo a Universitario de Deportes

En una entrevista con Universitario TV, el delantero de 36 años fue preguntado por su opinión sobre el club crema y por cuáles son sus metas con el conjunto merengue durante los dos años de contrato que logró firmar en la Liga 1.

Para Lapadula, Universitario figura entre los clubes más importantes del fútbol peruano, reconocido por su rica trayectoria y por contar con una enorme afición en todo el país.

Asimismo, el 9, procedente del Spezia de Italia, afirmó que su objetivo es dejar huella en la historia del club de Ate y, sobre todo, contribuir a que los futbolistas juveniles alcancen sus sueños, sirviendo él mismo como ejemplo a seguir.

Video: Universitario TV

"Es un club muy grande, con mucha historia y me gustaría mucho sumarle algo mío a la 'U'. Me gustaría ayudar a los jóvenes, además mi actitud siempre me ha caracterizado en mi carrera, más que los goles", afirmó el ítalo-peruano.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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