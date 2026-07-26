Yoshimar Yotún dio rotundo calificativo a Melgar tras derrota por el Torneo Clausura: "Es un..."

Sporting Cristal tenía la tarea de rescatar un buen resultado ante Melgar en la segunda fecha del Torneo Clausura 2026. Sin embargo, el ‘Dominó’ hizo respetar su localía y terminó quedándose con los tres puntos en un partido de alta intensidad. Luego de la derrota, Yoshimar Yotún tuvo una impactante opinión sobre sus rivales.

Yoshimar Yotún dio rotundo calificativo a Melgar tras derrota

La escuadra bajopontina tenía la obligación de vencer en condición de visita y demostrar que son candidatos al título del segundo campeonato del año. Sin embargo, no pudieron imponer condiciones y repeler los constantes ataques de Melgar.

Tras el pitazo final, el capitán de Sporting Cristal, Yoshimar Yotún, declaró ante las cámaras de ‘L1 MAX’ y no se midió al momento de opinar sobre el ‘Dominó’, remarcando que siempre es un rival duro de enfrentar en su localía. Además, indicó que fue un partido muy complicado.

Sporting Cristal cayó 2-1 ante Melgar y sumó su primera derrota en el Clausura

“Fue un partido bastante duro, Melgar es un buen equipo. Siempre es difícil jugar acá. Creo que nosotros intentamos, hicimos lo nuestro pero no pudimos empatar. Aún falta un montón, esto recién comienza”, manifestó el experimentado volante nacional.

Del mismo modo, el mediocentro lamentó la derrota de Cristal, aunque recalcó que el Torneo Clausura recién está en su etapa inicial. Ahora, señaló que se enfocarán en su duelo por Copa Sudamericana. “Se viene Bragantino, estamos jugando copa internacional y hay que preparar”, acotó.

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal?

Sporting Cristal se mantiene compitiendo en dos frentes (Liga 1 y la Copa Sudamericana). Por ello, tras esta derrota, deberán volver a los trabajos lo más pronto posible para enfocarse en lo que será su partido ante Bragantino de este miércoles 29 de julio por la vuelta de los playoffs del torneo continental.