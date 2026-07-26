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CONMEBOL confirmó los árbitros de los partidos de vuelta de Cristal y Cienciano en la Sudamericana
Conmebol designa árbitros para los playoffs de vuelta de la Copa Sudamericana 2026, donde Sporting Cristal y Cienciano buscan avanzar a octavos de final ante Bragantino y Lanús.
La Conmebol confirmó oficialmente las designaciones arbitrales para los partidos de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026, donde Sporting Cristal y Cienciano buscarán sellar su clasificación a los octavos de final ante Bragantino y Lanús, respectivamente. El organismo sudamericano también definió a los jueces encargados del VAR para ambos compromisos decisivos.
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Los árbitros de los duelos de vuelta de Sporting Cristal y Cienciano en la Copa Sudamericana
En el caso de Cristal, el conjunto rimense visitará a Red Bull Bragantino en Brasil tras igualar en el partido de ida disputado en Lima. Para este encuentro, la Conmebol designó al uruguayo Esteban Ostojich como árbitro principal, mientras que Andrés Cunha será el encargado del VAR, ambos con amplia experiencia en competiciones internacionales.
Por su parte, Cienciano afrontará una complicada misión cuando reciba a Lanús en el estadio Inca Garcilaso de la Vega. El 'Papá' deberá remontar el 2-0 sufrido en Argentina y la terna arbitral estará liderada por el colombiano Carlos Betancourt, acompañado en el VAR por su compatriota Mauricio Pérez.
CONMEBOL designó a los árbitros de los duelos de vuelta de los 16avos de la Copa Sudamericana
Sporting Cristal vs Bragantino por la vuelta de la Copa Sudamericana
Sporting Cristal disputará su compromiso frente a Bragantino el miércoles 29 de julio desde las 7.30 p. m. (hora peruana) en el estadio Nabi Abi Chedid, con la obligación de conseguir un resultado positivo para seguir con vida en el certamen continental.
Cienciano vs Lanús por el partido de vuelta de la Copa Sudamericana
Ese mismo día y a la misma hora, Cienciano recibirá a Lanús en Cusco con la esperanza de aprovechar la altura y darle vuelta a la serie para meterse entre los 16 mejores de la Copa Sudamericana 2026. Ambos clubes peruanos definirán su futuro internacional en una jornada decisiva.
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