Sporting Cristal reveló si fichará a Rodrigo Ureña, ex Universitario: "Es un..."

Sporting Cristal reveló que desea seguir fichando de cara al Torneo Clausura de la Liga 1 2026, por lo que está muy cerca de concretar al pivote que requiere Roberto Mosquera. Es por eso que ahora, el club rimense tomó una postura sobre el posible fichaje de Rodrigo Ureña, exjugador de Universitario de Deportes, como su nuevo volante de cara a la presente temporada.

Sporting Cristal reveló si fichará a Rodrigo Ureña, exvolante de Universitario de Deportes

En medio de su llegada a Lima desde el Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, Julio César Uribe, director general de Cristal, reveló que Mosquera le pidió el fichaje de un volante que cumpla la labor de pivote por lo que aseguró que están buscando concretar una incorporación más al club.

Asimismo, el dirigente rimense fue consultado sobre la posible llegada de Ureña al equipo bajopontino, ya que cumple con el puesto que buscan y es un viejo conocido del fútbol peruano al haber jugado en Universitario.

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Uribe decidió no responder si fichará o no a Rodrigo Ureña para Sporting Cristal; sin embargo, dejó en claro que es un excelente futbolista que se ganó su puesto en Universitario de Deportes y también a nivel internacional al haber representado a la selección chilena y ahora jugará en Millonarios de Colombia.

“Hay que cerrar la posición del ‘6’ que es lo que ha requerido nuestro DT. (Ureña) es un muy buen jugador que tiene una posición ganada en el fútbol nacional e internacional”, aseguró el dirigente del club del Rímac ante los periodistas.

¿Cómo le fue a Rodrigo Ureña en Universitario?

Rodrigo Ureña llegó a Universitario en 2023 y, después de tres temporadas en el conjunto merengue, el mediocampista chileno logró consagrarse tricampeón del fútbol peruano en 2023, 2024 y 2025. Tras ese hito, el futbolista optó por dejar la institución y estampó su firma con Millonarios. En su paso por el club, disputó 99 encuentros y marcó 2 goles.