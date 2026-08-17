Leao Butrón y Diego Rebagliati están protagonizando un intenso cruce en las redes sociales. El exarquero de Alianza Lima realizó una publicación que no fue del agrado del hoy comentarista deportivo, quien respondió en su canal de YouTube y que llamó la atención del exjugador profesional, quien no dudó en colocar un mensaje bastante provocativo.

Todo empezó el último domingo, cuando Leao Butrón colocó el siguiente mensaje en su cuenta de X: “¿Está transmitiendo la Liga 1 Max o es uno de los podcast del equipo que está jugando? ¡Disimulen muchachos!”, escribió el exportero íntimo en alusión a los comentarios y narración del duelo entre Universitario vs FC Cajamarca por el Torneo Clausura.

Leao Butrón y su picante publicación en redes.

Ante esto, Diego Rebagliati decidió responder en el canal de YouTube 'Fútbol Satélite', donde dijo que creía que Butrón iba a estar feliz si ganaba Universitario “por la familia”, pues su hija es actualmente pareja de Jairo Concha, jugador de Universitario de Deportes.

“¿Verdad que Leao nos tiró hate en la transmisión?”, empezó diciendo Rebagliati, a lo que su compañero Kevin Pacheco respondió: “No sé si se habrá referido a alguno exactamente, pero mencionó a la transmisión. No sé si se habrá referido a todos”.

Ante esto, el exdirectivo de Sporting Cristal soltó: “Yo pensé que Leao quería que gane la ‘U’, ¿por la familia, no?”, causando la risa de todos los presentes. “¿O no lo quiere a su hijo político?”, añadió en alusión al mediocampista crema.

Como era de esperarse, el exarquero de Alianza Lima no se quedó callado y usó su cuenta de X para responderle de manera contundente a Diego Rebagliati.

“¿Con la familia? Uy, esto se va a poner bueno. Yo sería más inteligente cuando tengo rabo de paja, pero las cosas irán saliend odespacio. En el fútbol todo se sabe, lo bueno, lo malo y lo que va a por debajo de la mesa, tanto se sabe que sale a la luz las carretillas que te metiste”.