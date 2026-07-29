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Winston Reátegui denunció problema interno en la CONAR: "Eso es lo que estamos viendo en la cancha"

Winston Reátegui, exárbitro FIFA, criticó la gestión actual de la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR), revelando una crisis interna que afecta el desempeño de los árbitros en la Liga 1.

Luis Blancas
Winston Reátegui denunció problemas en la CONAR
Winston Reátegui denunció problemas en la CONAR | Composición: Líbero
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Winston Reátegui, exárbitro FIFA y expresidente de la CONAR, lanzó una dura crítica contra la actual gestión de la Comisión Nacional de Árbitros y reveló que la institución atraviesa una profunda crisis interna, situación que, según afirmó, estaría influyendo directamente en el desempeño de los jueces en la Liga 1.

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Winston Reátegui denunció problemas en la CONAR

El exréferi aseguró que existe un marcado enfrentamiento entre la dirigencia de la CONAR y el Departamento de Arbitraje, conflicto que incluso habría generado el rechazo de varios árbitros hacia el jefe técnico, Víctor Hugo Carrillo.

"Hoy existe una ruptura total entre la CONAR y el Departamento de Arbitraje. Los árbitros le han manifestado al presidente que no quieren trabajar más con Víctor Hugo Carrillo, pero él continúa en el cargo. Ese ambiente ha generado divisiones internas y eso termina reflejándose en el arbitraje dentro de la cancha", manifestó.

Video: L1MAX

Reátegui también cuestionó el manejo que tuvo la CONAR con el polémico arbitraje de Augusto Menéndez en el encuentro entre ADT y Universitario. A su juicio, la publicación de los audios del VAR no aclaró la controversia y, por el contrario, dejó más dudas que respuestas.

"Menéndez cometió un error evidente al no sancionar un penal pese a que el VAR le pidió revisar la jugada en dos oportunidades. Después publican un audio incompleto, sin explicar cuál fue la conclusión técnica del caso, dejando a todos con más interrogantes", señaló.

Winston Reátegui dio rotundo comentario sobre la CONAR

Asimismo, Winston Reátegui sostuvo que dentro de la CONAR existirían árbitros con trato preferencial al momento de las designaciones. Como ejemplo mencionó nuevamente a Augusto Menéndez, quien, pese a sus cuestionadas actuaciones, volvió a ser programado para dirigir el compromiso entre Alianza Lima y Comerciantes Unidos, donde otra vez quedó envuelto en la polémica.

Finalmente, Reátegui puso en duda la transparencia con la que se aplican las sanciones dentro del arbitraje peruano y pidió mayor claridad en las evaluaciones. "¿Por qué no fue sancionado? Quizá nunca existió un informe técnico que reconociera su error. Ese es el verdadero problema. Quiero creer que el directorio de la CONAR fue sorprendido y ni siquiera estaba al tanto de cómo se difundieron esos audios del VAR", concluyó.

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

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