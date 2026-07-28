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Alianza Lima vs Alianza Atlético por el Torneo Clausura de la Liga 1: fecha, hora, canal y pronósticos

Alianza Lima iniciará el mes de agosto enfrentándose a Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1.

Antonio Vidal
Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/Liga 1/IG
Alianza Lima se enfrentará a Alianza Atlético por el Torneo Clausura. Foto: composición Líbero/Liga 1/IG
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Alianza Lima recibirá este sábado 1 de agosto a Alianza Atlético por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga 1. Dicho encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Alejandro Villanueva, es muy importante para los dirigidos por Pablo Guede, quienes actualmente se encuentran en la cuarta posición luego de su empate ante Comerciantes Unidos.

Por ello, para este compromiso en condición de local, no querrán desaprovechar la localía y buscarán quedarse con los tres puntos. En esta nota conocerás la programación del encuentro para que no te pierdas el partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético.

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¿Cuándo juega Alianza Lima contra Alianza Atlético por Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Alianza Atlético está programado para disputarse este sábado 1 de agosto, en el Estadio Alejandro Villanueva, por la tercera jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra Alianza Atlético por Liga 1?

Este compromiso está pactado para empezar desde las 8.30 p. m. (hora peruana). A continuación, los horarios en otros países del continente:

  • Perú, Colombia y Ecuador: 8.30 p. m.
  • Bolivia, Chile y Venezuela: 9.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay: 10.30 p. m.

¿Dónde ver el partido de Alianza Lima contra Alianza Atlético por Liga 1?

Alianza Lima contra Alianza Atlético será transmitido por el canal L1 MAX, vía DirecTV, Movistar TV, Claro TV, Best Cable, entre otros operadores.

Alianza Lima vs Alianza Atlético por Liga 1: principales cuotas

Estas son las principales cuotas para este partidazo donde las principales casas de apuestas dan como ganador al elenco blanquiazul.

Casa de apuestasAlianza LimaEmpateAlianza Atlético
Betsson1.444.057.50
Betano.pe1.444.457.30
bet3651.365.007.50
1xBet1.424.207.60
Caliente.pe1.424.207.80
Stake.latam1.424.257.70
DoradoBet1.484.337.00


Antonio Vidal
AUTOR: Antonio Vidal

Redactor en Líbero para la sección deportes. Titulado de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con experiencia en diversos temas deportivos.

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