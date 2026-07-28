ALERTA MÁXIMA, inmigrantes y ciudadanos estadounidenses: mexicana describe el temor que generan los operativos de ICE; "Te ven cara de latino y TE DETIENEN"

El endurecimiento de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos genera preocupación entre las comunidades latinas, incluso entre personas con estatus legal. Lupe Muñoz, ciudadana estadounidense de origen mexicano, señaló en una entrevista con N+ Univision que el actual clima migratorio incrementa el temor entre inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, quienes sienten mayor incertidumbre ante posibles encuentros con agentes migratorios.

Comunidades inmigrantes y ciudadanos estadounidenses manifiestan preocupación por las redadas de ICE

Lupe Muñoz, quien obtuvo la ciudadanía estadounidense hace 21 años, afirmó que ya no se siente completamente segura pese a contar con documentos oficiales. Según relató a N+ Univision, la forma en que se desarrollan los operativos del ICE cambió y el temor ya no se limita únicamente a los inmigrantes indocumentados. La mujer explicó que siempre lleva consigo su licencia de conducir con REAL ID y otra identificación, pero considera que tener sus documentos en regla no elimina la preocupación ante un posible encuentro con agentes migratorios.

"Ya ni te hacen preguntas. Nada más te ven cara de latino y te detienen", afirmó Lupe Muñoz durante la entrevista con N+ Univision.

La ciudadana estadounidense señaló que antes los operativos estaban enfocados en personas específicas, mientras que ahora percibe una mayor tensión entre las familias latinas. Aseguró que muchas personas salen de sus hogares con temor ante la posibilidad de enfrentar una situación inesperada durante un operativo migratorio.

Este sentimiento de inseguridad ha aumentado tras casos recientes relacionados con operativos migratorios, entre ellos la muerte del colombiano Johan Sebastián Durán Guerrero, quien recibió disparos de un agente del ICE en Maine, y el fallecimiento del mexicano Juan Jairo Coronilla Durán en Florida, quien murió atropellado mientras intentaba escapar de un operativo, pese a contar con una visa vigente.

Comunidades latinas usan grupos de WhatsApp para alertar sobre operativos de ICE

Ante el temor generado por las acciones del ICE, algunas familias latinas comenzaron a utilizar grupos de WhatsApp para compartir alertas sobre posibles operativos migratorios en distintas zonas de Estados Unidos. Lupe explicó que, aunque algunas advertencias pueden resultar falsas, estas plataformas se convirtieron en una herramienta para que muchas personas se mantengan informadas y eviten lugares donde creen que podría haber presencia de agentes migratorios.

La mujer recordó que, en una ocasión, recibió una alerta sobre un supuesto operativo cerca de un centro comercial, pero al acudir comprobó que la información no era correcta. Sin embargo, considera que estos grupos continúan siendo importantes para quienes buscan sentirse más protegidos. Además, recomendó que los inmigrantes y ciudadanos estadounidenses mantengan comunicación con sus familiares, eviten salir sin compañía cuando sea posible y porten siempre una identificación oficial.

"Todos estamos expuestos. Lo único que podemos hacer es tener más precaución, tratar de no tener miedo y seguir con nuestra vida", sostuvo Lupe en declaraciones recogidas por N+ Univision.

La ciudadana también afirmó que el descontento hacia las políticas migratorias del presidente Donald Trump ha aumentado entre algunos sectores latinos, incluso entre personas que anteriormente apoyaron su candidatura. Para ella, el endurecimiento de las medidas migratorias y el incremento del costo de vida han cambiado la percepción de una parte de la comunidad.

En medio del debate migratorio en Estados Unidos, testimonios como el de Lupe reflejan la preocupación de algunas familias latinas que aseguran vivir con mayor incertidumbre ante los operativos del ICE, independientemente de su situación migratoria.