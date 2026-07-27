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Poder Judicial dicta medidas de protección a Talía Azcárate tras denunciar violencia y amenazas en su contra

El Poder Judicial otorga medidas de protección a la periodista Talía Azcárate tras una denuncia por violencia. La resolución prohíbe al denunciado cualquier tipo de comunicación y acercamiento.

    Gary Huaman
    Talía Azcárate había denunciado amenazas de un supuesto hincha en redes sociales.
    Talía Azcárate había denunciado amenazas de un supuesto hincha en redes sociales. | Foto: X
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    La periodista deportiva Talía Gabriela Azcárate Mena ha recibido medidas de protección del 11° Juzgado Especializado de Familia, en el marco de la Ley N.° 30364. Esta decisión se produce en el contexto de un proceso judicial contra Daniel Federico Lagos Barbarán, quien ha sido denunciado por la comunicadora.

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    La resolución judicial establece que el denunciado no podrá comunicarse de ninguna forma con Azcárate, ni acercarse a su lugar de trabajo o emitir comentarios despectivos. Esta medida busca salvaguardar la integridad y dignidad de la periodista en su vida cotidiana y profesional.

    Prohibiciones y responsabilidades judiciales

    El fallo judicial prohíbe expresamente cualquier tipo de comunicación física, digital o electrónica entre el denunciado y la periodista. Además, se le impide acercarse a su domicilio, centro de trabajo o centro de estudios. La Policía Nacional del Perú será la encargada de ejecutar estas medidas, garantizando así la protección de Azcárate.

    Publicación de Talía Azcárate. Foto: X

    Publicación de Talía Azcárate. Foto: X

    Consecuencias del incumplimiento

    La resolución también advierte que, en caso de incumplimiento de estas medidas, se enviarán copias a la Fiscalía Penal de turno para iniciar acciones legales por resistencia o desobediencia a la autoridad. Esto subraya la seriedad con la que se trata el caso y la importancia de cumplir con las disposiciones judiciales.

    Reacción de Talía Azcárate

    Tras recibir la notificación, Talía Azcárate hizo pública la resolución a través de sus redes sociales, acompañándola con un pronunciamiento sobre la relevancia de este tipo de fallos en el ámbito digital. La periodista destacó que este precedente podría hacer que las personas piensen dos veces antes de insultar, difamar o amenazar en redes sociales.

    Azcárate afirmó: "Tenemos un muy bonito precedente, la gente va a tener que pensar mejor antes de insultar, difamar o amenazar vía redes sociales o irán por el mismo proceso de denuncia". Su declaración resalta la importancia de la justicia en la protección de los derechos de las mujeres y la necesidad de un entorno digital más seguro.

    Publicación de Talía Azcárate. Foto: X

    Publicación de Talía Azcárate. Foto: X



    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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