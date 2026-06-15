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¿A qué hora juega Austria vs. Jordania y dónde ver EN VIVO partido del Mundial 2026?
Revisa a qué hora y dónde ver el partido entre las selecciones de Austria y Jordania por la fecha 1 del Grupo J del Mundial 2026, este martes 16 de junio.
Siguiendo con la programación oficial del Mundial de Norteamérica 2026, las selecciones de Austria vs. Jordania se enfrentan por la fecha número 1 del Grupo J este martes 16 de junio, desde el Estadio Bahía de San Francisco, ubicado en Santa Clara, California. Por ello, a continuación te brindamos todos los detalles, como el horario según tu país y guía de canales para que no te pierdas el emocionante partido internacional.
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Un encuentro que promete muchas emociones y que tendrá la atención de todos los seguidores de Lionel Messi, ya que ambos países comparten zona con Argentina y Argelia. Por ello, el vencedor de este compromiso tendrá un pie en la siguiente fase de la Copa del Mundo. Recordemos que incluso los ocho mejores terceros logran clasificar a los dieciseisavos de final del torneo FIFA.
Austria vs. Jordania: horario del partido
Te brindamos el horario según tu país:
- México y Costa Rica: 10.00 a. m.
- Perú, Colombia y Ecuador: 11.00 a. m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 12.00 p. m.
- Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: 1.00 p. m.
¿Dónde ver el partido Austria vs. Jordania EN VIVO por el Mundial 2026?
La transmisión del partido entre Austria vs. Jordania, al igual que la de toda la Copa del Mundo 2026, estará a cargo de DirecTV para toda Latinoamérica. Asimismo, podrás ver este emocionante encuentro totalmente online a través de la señal de DGO, si es que cuentas con una suscripción pagada a la conocida plataforma de streaming internacional.
Guía de canales para ver Austria vs. Jordania por el Mundial 2026
- Argentina: TyC Sports Argentina, Flow Sports, DIRECTV Sports Argentina, DGO, TyC Sports Play, Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia, Entel TV
- Chile: DIRECTV Sports Chile, DGO, Paramount+
- Colombia: DIRECTV Sports Colombia, DGO, Radio Nacional de Colombia, Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO, Paramount+
- México: ViX Mexico
- Paraguay: GEN, Trece
- Perú: DirecTV Sports Perú, DGO, Paramount+
- Uruguay: DirecTV Sports Uruguay, DGO, Paramount+
- Venezuela: DirecTV Sports Venezuela, DGO
Austria vs. Jordania: posibles alineaciones
Austria: Patrick Pentz; Stefan Posch, Kevin Danso, David Alaba, Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Konrad Laimer; Xaver Schlager, Patrick Wimmer, Marcel Sabitzer; Marko Arnautovic. DT: Ralf Rangnick.
Jordania: Yazeed Abulaila; Mohammad Abu Hasheesh, Yazan Al Arab, Abdullah Nasib, Ehsan Haddad; Nizar Al Rashdan, Noor Al Rawabdeh, Ali Olwan; Mousa Al Taamari, Mahmoud Mardi y Mohammad Abu Zraiq. DT: Jamal Sellami.
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