Pánico en Brasil: Neymar cerca de perderse el partido contra Haití por el Mundial 2026

Uno de los futbolistas más queridos por la afición en el presente Mundial 2026 es Neymar, quien, junto a otros elementos como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, disputa su último baile en el torneo de selecciones más importante de la FIFA. Sin embargo, el delantero ha generado gran preocupación entre sus seguidores debido a que puede perderse el partido contra Haití por la fecha 2 de la competición.

Debido a que se encuentra recuperándose de una lesión, el astro de Brasil no pudo estar en el empate 1-1 frente a Marruecos en el debut de la ‘canarinha’, pero muchos esperaban que sí aparezca ante los de Concacaf. Lamentablemente, la periodista Raisa Simplicio dio a conocer mediante sus redes sociales que existe la posibilidad de que se ausente en el duelo por la Copa del Mundo.

“Neymar no debe estar disponible contra Haití. El delantero sigue en el departamento médico, conciliando con trabajos físicos. Él aún no está en la etapa de transición, por ejemplo. El número 10 pasó por exámenes médicos, considerado algo normal dentro del cronograma hecho para su recuperación”, explicó la mencionada comunicadora a través de una publicación en su cuenta oficial de ‘X’.

Neymar se encuentra lesionado.

Es decir, si bien no ha sido descartado por la selección de Brasil, lo correcto sería que no sume minutos todavía para evitar que su recuperación se vea interrumpida. Lo cierto es que, en el peor de los casos, a Neymar únicamente le quedan dos encuentros para brillar con su país en el Mundial de la FIFA, ya que, por su edad y constantes lesiones, muchos creen que este será su adiós.

Trayectoria de Neymar

Estos han sido sus clubes: